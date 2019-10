Al via vendite nuove Mercedes Classe A ibride plug-in

Con l'avvio delle vendite in Italia delle nuova Classe A 250e con carrozzeria a due o a tre volumi, la Mercedes amplia la sua offensiva nel mondo della mobilità 'green' proponendo due modelli brillanti ed ecologici con alimentazione ibrida plug-in. Equipaggiate entrambe con una 'power unit' che abbina un motore a benzina a un propulsore elettrico da 100 Cv, sono accreditate di una potenza massima di 215 Cv e di un picco di coppia di 450 Nm. Valori che promettono divertimento di guida. Inoltre, grazie alla presenza sotto il divano dei passeggeri di un pacco batterie agli ioni di litio da 15,6 kWh, rifornibile tramite presa domestica o colonnina, possono percorrere a zero emissioni sino a 75 chilometri.



Secondo la Casa, con un sistema rapido di tipo AC gli accumulatori passano da un livello di carica del 10% al 100% in 1 ora e 45 minuti mentre con uno a corrente continua CC richiedono 25 minuti per il rifornimento da 10 a 80%.



A livello tecnico Le vetture montano il motore in posizione trasversale. Per il cambio a doppia frizione 8F-DCT è stato sviluppato un gruppo di trasmissione ibrido compatto che segue gli stessi principi tecnici del componente corrispondente nei veicoli con motore longitudinale. Si tratta di un motore sincrono ad eccitazione permanente con rotore interno. Per la prima volta in una Mercedes-Benz non è previsto uno starter di avviamento e il motore a combustione interna viene avviato esclusivamente dall'unità elettrica.



Contraddistinte esternamente dalla sigla 'EQ Power', le due proposte ibride A250e della Stella sono accreditate nell'utilizzo ibrido di un consumo di carburante combinato di 1,5-1,4 l/100 km, emissioni di CO2 medie di 34-33 g/km e consumo di corrente di 15,0-14,8 kWh/100 km)1, A 250 e Sedan (consumo di carburante combinato 1,4 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 33-32 g/km. In modalità EV il consumo di corrente dichiarato è di 14,8 -14,7 kWh/100 km. In vendita nel nostro Paese 42.397 euro la cinque porte e 42.927 euro la Sedan, sono omologate per una velocità massima di 235 km/h, che scende a 140 km/h per la marcia elettrica pura.



Per lo scatto da 0 a 100 km/h, la hatchback fa segnare appena 6,6 secondi.