Hyundai al SEMA con le due Veloster Performance e Grappler

Alla edizione 2019 del SEMA Show Las Vegas, il grande evento dedicato al mondo del tuning e delle personalizzazioni che si aprirà il 5 novembre nella Capitale dell'intrattenimento, Hyundai Motor Company sarà presente con due esclusivi concept realizzati partendo dal modello Veloster, la coupé sportiva compatta che è stata presentata nel 2007 e che viene venduta anche in Italia. Il lavoro dei team di design di Hyundai ha puntato ad enfatizzare le qualità dinamiche di questo modello, ipotizzando sia un impiego racing che quello come veicolo da 'avventura'. Per il primo obiettivo è nato Veloster N Performance Concept che utilizza modifiche prestazionali con accessori e parti che esistono già per la variante sportiva N del modello Veloster. Si tratta della sospensione Extreme Racing con molle elicoidali H & R, delle barre antirollio Daewon Steel, del rinforzo del telaio WIF, ma anche dei freni con pinze freno forgiate Alcon e dischi anteriori da 380 mmee posteriori da 360 mm. Il Veloster N Performance Concept monta cerchi racing corsa forgiati OZ da 8,0 x 19,0 che calzano pneumatici Pirelli P-Zero Corsa 235/35 R 19, mentre il look sportivo è enfatizzato da una personalizzazione KWA che riguarda gli scudi paraurti, il contorno griglia, l'alloggiamento dei fendinebbia, lo splitter anteriore, i sottoporta, l'ampio spoiler posteriore, il diffusore posteriore e le calotte dei retrovisori, oltre ai terminali di scarico anodizzati Capristo. Nell'abitacolo spiccano numerose modifiche come i sedili sportivi Sabelt in Alcantara e carbonio, il pomello del cambio in alluminio, il pulsante di avviamento rosso del motor, i rivestimenti neri del padiglione e degli altri elementi dell'arredo, con 'segni' rossi in contrasto. Il concept Veloster dedicato all'avventura che verrà esposto da Hyundai al SEMA Show Las Vegas si chiama invece Grappler Concept e nella 'riedizione' dei designer e degli esperti della Casa coreana è diventato un crossover compatto, robusto e sportivo, pronto per qualsiasi avventura anche in off-road.



Grappler presente una maggiore altezza da terra, angoli di ingresso e uscita della carrozzeria ottimizzati per i passaggi fuoristrada più impegnativi, e stati sviluppati elementi di protezione per il sottoscocca in modo che l'auto sia protetta ogni volta che il terreno diventa più 'difficile'. Sono presenti pneumatici fuoristrada sovradimensionati montati su ruote Method Racing e la dotazione comprende anche un portapacchi multiuso Thule montato sul tetto che ospita il sistema di illuminazione ad alto rendimento Baja Designs. Non manca, per essere autonomi in luoghi remoti, un pannello solare rimovibile Goal Zero che alimenta accessori e dispositivi, come l'indispensabile frigorifero.