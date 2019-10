Bollinger svela modelli definitivi truck elettrici B1 - B2

In attesa del reveal che è fissato per il prossimo 20 novembre in occasione della prima giornata stampa al Los Angeles Auto Show, la statunitense Bollinger Motors ha comunicato ufficialmente il prezzo dei suoi truck elettrici 'nudi e puri', vagamente ispirati al mondo Land Rover e, certamente, anomali nel design e nella tipologia di costruzione a tutti gli ultimi suv e pick up EV e ibrido plug-in.

I modelli B1 (wagon) e B2 (pick-up lungo) saranno consegnati a partire dal 2021 al costo di 125.000 dollari, certamente elevato ma comunque da valutare in funzione della produzione che sarà in piccole serie e personalizzata in base alle richieste del cliente. La Bollinger Motors, che ha sede nel Michigan, ha annunciato che i due modelli off-road saranno venduti e assistiti tramite rivenditori indipendenti negli Stati Uniti e nel mondo. ''Stiamo avviandoci alla produzione con tutti i componenti e le funzionalità che il nostro team ha sviluppato fin dall'inizio del progetto - ha dichiarato il fondatore Robert Bollinger - peer restare fedeli al nostro DNA'' Ed ha anche ribadito che ''i nostri truck offriranno un livello di prestazioni diverso da qualsiasi altro veicolo sul mercato''. Realizzati interamente in alluminio il B1 e il B2 sono costruiti sulla stessa piattaforma e sono dotati di una batteria da 120 kWh che alimenta una coppia di motori che erogano una potenza complessiva di 614 Cv e una coppia di ben 932 Nm.



Bollinger Motors promette una velocità di punta di 170 km/h e un'autonomia di circa 350 km.