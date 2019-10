Passerella a Milano per le nuove Smart EQ Fortwo e Forfour

Nuovo look e motori solo elettrici per le Smart EQ. Abbandonati i propulsori a combustione, il brand di citycar del gruppo Mercedes rilancia la propia gamma, proponendo aggiornamenti di stile e di contenuti in grado di esaltare l'appeal di Fortwo Coupé, Fortwo Cabrio e Forfour. Per presentare alla stampa internazionale il line-up 2020 la Casa tedesca ha scelto il cuore della Milano più alla moda e frizzante, quello dei nuovi grattacieli della zona Garibaldi.



All'interno dello spazio The Mole ha così schierato l'intera nuova offerta a batterie. Le Smart EQ 2020 hanno un look più sportivo, particolarmente accentuato nella versione speciale di lancio Edition One. Le novità di design riguardano principalmente il frontale e i gruppi ottici. Sul cofano spicca ora la scritta con il nome del costruttore al posto del logo. La griglia è più ampia e ha una trama a nido d'ape. Il fascione è stato ridisegnato e i proiettori di tipo full LED presentano una nuova firma luminosa, con una 'U' allargata per le luci diurne che contiene tre elementi verticali per gli anabbaglianti e gli abbaglianti, racchiusi in intriganti ciglia di diodi. Dietro spiccano fanali con l'inedita grafica a quattro trapezi che evidenziano una come tema una 'x'. Anche l'abitacolo delle nuove EQ è stato aggiornato. Nella plancia, ridisegnata secondo uno stile più moderno e appagante, è presente uno schermo a colori da 8 pollici. Il portaoggetti alla base della consolle aggiunge funzionalità nell'utilizzo quotidiano della vettura. Per quello che riguarda la 'power unit', per tutti e tre i modelli il motore è un elettrico dalla potenza di 82 Cv che è in grado di erogare in maniera pressoché istantanea una coppia massima di 160 Nm. Garantisce una velocità di punta di 130 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,6 secondi sulla Coupé, 11,9 sulla Cabrio e 12,7 secondi sulla Forfour.



E' alimentato da batterie aglio ioni di litio da 17,6 kWh che garantiscono un'autonomia fino a 160 km (Coupé 147-159 km, Cabrio 145-157 km, Forfour 140-153 km). Con la normale presa domestica il loro livello di carica può passare dal 10% all'80% in meno di 6 ore, con una wallbox da 22 kW bastano 40 minuti.



Ordinabili da novembre, in consegna da gennaio 2020, le nuove Smart EQ ForTwo Coupé, Cabrio e Forfour saranno proposte in quattro allestimenti: Pure, Passion, Pulse, Prime. Sono caratterizzati da contenuti più ricchi rispetto a oggi, con i cerchi in lega standard su tutta l'offerta. La versione d'ingresso introduce di serie l'Active Brake Assist, il Cool&Sound, la radio digitale, l'orologio e il contagiri, il box portaoggetti con serratura, il sistema acustico per la sicurezza dei pedoni, il pacchetto cavi, i cerchi in lega da 15'' e il pacchetto comfort che offre l'opportunità di regolare in altezza sedile e volante. La gamma avrà listini allineati con quello delle attuali proposte elettriche, quindi con partenza intorno ai 24mila euro, incentivi esclusi. Le batterie saranno garantite 8 anni e sarà inclusa nel prezzo una wallbox casalinga (da 3,7, 7,4 o 22 kWh) con pacchetto di manutenzione per 3 anni. ''Smart si rinnova, mantiene fede alla promessa fatta e diventa completamente elettrica - sottolinea Vadim Odinzof di press relations Mercedes-Benz Italia -. Da giugno è cessata la produzione di vetture con motore a combustione. In questo momento di transizione presentiamo il nuovo facelift che sarà ordinabile da metà novembre, quando usciranno i listini, con prime consegne da gennaio 2020. La Smart diventa più sportiva, accattivante e tecnologica, grazie anche a una serie di app che agevolano al massimo la ricarica e l'utilizzo dell'auto. Per esempio con 'ready to park' e 'ready to charge' è possibile prenotare e pagare con lo smartphone il posteggio e la ricarica dell'auto in una delle numerose rimesse pubbliche e private che aderiscono al programma, oltre ad avere sempre a disposizione l'eneco delle colonnine pubbliche della zona in cui ci si trova''.