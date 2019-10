Peugeot Traveller ora con Diesel 120 e cambio automatico

Forte dei consensi di pubblico riscontrati dal Traveller sino a oggi, la Peugeot ha deciso di ampliarne l'offerta in Italia aggiungendo alla gamma una nuova variante che abbina il conosciuto motore a gasolio BlueHDI 120, dove il numero indica la potenza massima erogata in cavalli, al modernissimo cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Questa proposta viene offerta con tre lunghezze di carrozzeria differenti (Compact da 4,61 metri, Standard da 4,96 m e Long da 5,31 m), tutte in grado di ospitare sino a 9 persone, e due allestimenti (Business e Active). Si aggiunge così ulteriore appeal a un veicolo che ha nella modularità interna, grazie alla facile rimozione dei sedili, uno degli elementi di successo, insieme a un volume di carico che nella versione lunga può arrivare a misurare 4.900 litri complessivi.



Proposto con un sovrapprezzo di 2.000 euro rispetto alla versione con cambio manuale, il Diesel 2.0 BlueHDi 120 S&S EAT8 permette alla clientela della Casa del Leone di godere della comodità di un moderno ed efficiente automatico a 8 marce senza dover per forza scegliere, come in precedenza, il motore top di gamma BlueHDi da 177 Cv.



In merito al nuovo modello, dalla Filiale sottolineano: ''Grande fluidità di marcia e comfort di guida elevato sono benefici che si sommano su questo Traveller ad altri vantaggi come l'estrema modularità dei sedili nonché la disponibilità di sistemi di sicurezza e di connettività di grande spessore come, per esempio, la 3D Connected Navigation''.



Già ordinabile, il Traveller BlueHDi 120 EAT8 ha un ventaglio di prezzi che parte dai 33.450 euro della versione Compact, in allestimento Business.