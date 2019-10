Mercedes EQB, ecco nuovo suv elettrico che arriverà nel 2021

Mercedes sta lavorando alacremente per portare sul mercato, a partire dal 2021, un nuovo suv elettrico compatto, decisivo dunque per il posizionamento (e si suppone per il prezzo) per la strategia di elettrificazione della Stella a Tre Punte. Questo modelli, che affiancherà l'attuale EQC, si chiamerà - com'è comprensibile - EQB e farà il paio, nell'offerta della Casa tedesca, con il nuovo suv compatto GLB con motori termici, anche elettrificati. Secondo le ricostruzioni del magazine tedesco AutoBild, che ne ha anche immaginato con due bozzetti l'aspetto definitivo, il suv EQB utilizzerà la stessa piattaforma elettrica EVA II, la stessa del modello EQC, ma opportunamente modificata per adattarsi al nuovo format del veicolo. Fatto salvo il frontale che riprende quello 'eco' di EQC, il nuovo suv elettrico Mercedes non avrà un esageratamente 'avviniristico', pur trattandosi di un mezzo 100% elettrico, e questo per rispondere alle richieste della clientela anche professionale che si orienterà su questa soluzione. Si ipotizzano due livelli di batteria: 60 e 110 kW, per tre diverse erogazioni di potenza (150, 200 e 250 kW, corrispondenti rispettivamente a 204, 272 e 340 Cv) con un'autonomia per la versione più potente di 400 km.