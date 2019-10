Golf 8, punto per punto ecco come cambia

DESIGN SENZA RIVOLUZIONI

Le proporzioni e le linee uniche conferiscono alla nuova Golf una presenza forte e dinamica, con cambiamenti non radicali enfatizzati dal diverso taglio dei fari e del frontale.

Design interno. Le interfacce utente digitali creano un design rivoluzionario e semplificano la vita a bordo.

Illuminazione a Led. L'ottava generazione della Golf dispone di una moderna tecnologia a Led di serie fin dalla versione d'ingresso.

DIGITALIZZAZIONE INTELLIGENTE

Il fattore umano è al centro. Le indicazioni e gli elementi di comando sono stati digitalizzati in modo che il loro funzionamento sia auto-esplicativo.

Innovision Cockpit. Golf 8 è il primo modello della sua categoria di prezzo con cockpit di alta gamma completamente digitale di serie.

Nuovo comando vocale. L'innovativo comando vocale reagisce agli input vocali naturali ed è facilissimo da usare.

Digital Key. Gli smartphone compatibili renderanno superfluo nella Golf l'utilizzo della chiave classica.

Connessione costante. We Connect e We Connect Plus portano a bordo streaming, web-radio e altri servizi online.

Functions on demand. Nella Golf sarà possibile attivare anche successivamente servizi e funzioni tramite We Upgrade.

Chiedi ad Alexa. Il dispositivo Alexa è integrato nella Golf 8. È possibile chiedere ad Alexa di mettere della musica, di gestire dispositivi Smart Home compatibili o di ricevere informazioni sulle notizie o sul meteo.

AMPIA GAMMA MOTORI CON 5 VERSIONI IBRIDE

Durata ed economia. Più efficienza, meno emissioni; le nuove tecnologie di propulsione di Golf 8 offrono fino al 17% di risparmio sui consumi.

Offensiva dell'ibrido. La nuova Golf sarà la prima Volkswagen a debuttare con cinque versioni ibride (eTSI ed eHybrid).

Versioni eTSI. Golf 8 è l'unica auto della sua classe a offrire tre efficientissimi propulsori mild hybrid a 48 Volt con 110, 130 e 150 Cv.

Versioni eHybrid. Nella variante ibrida plug-in Golf 8 sarà disponibile con 2 livelli di potenza: da 204 e da 245 Cv nella più performante versione GTE.

CON CAR2X UN RIFERIMENTO NELLA SICUREZZA

Car2X. Golf 8 è il primo modello Volkswagen a introdurre di serie la comunicazione Car2X, ponendo nuovi standard nella sicurezza stradale.

Windshield Head Up Display. Le informazioni più importanti come velocità o indicazioni per la navigazione sono nel campo visivo del guidatore.

IQ.Drive. Il Travel Assist supporta il guidatore agendo in modo attivo e intelligente su sterzo, acceleratore e freno fino a 210 km/h.

Fari Led Matrix IQ.Light. La tecnologia luminosa interattiva e intelligente della nuova Golf migliora notevolmente la sicurezza notturna.

NELLA GOLF 8 COME A CASA PROPRIA

Personalizzazione 2.0. La nuova Golf memorizza le impostazioni del guidatore tramite cloud ed è in grado di richiamarle ogni volta che cambia il guidatore o si cambia veicolo

Climatizzatore a 3 zone. Tramite Smart-Climate vengono attivate in modo intuitivo le funzioni del climatizzatore, come Riscalda mani o Aria fresca

Audio Harman Kardon. Il nuovo impianto audio premium dello specialista statunitense assicura la perfezione del suono nella Golf 8