Passerella tra i surfisti per la Jeep Wrangler 1941 by Mopar

La Casa delle Sette feritoie, famosa nel mondo per le performance dei suoi fuoristrada e Suv, e il brand di FCA dedicato ai prodotti e servizi postvendita per tutti i veicoli del gruppo, abbracciano il mondo del surf e si presentano insieme sulle spiagge europee che ospiteranno le prossime due tappe del World Surf League (WSL) Championship Tour con l'anteprima della nuova variante della Jeep Wrangler, la 1941 designed by Mopar. Le competizioni internazionali si svolgeranno dal 3 al 13 ottobre in Francia, a Hossegor (Quiksilver Pro France) e dal 16 al 28 ottobre in Portogallo, a Peniche (MEO Rip Curl Pro Portugal).



Dalle dune di sabbia dei deserti più aridi alle battigie su cui si infrangono le alte onde dell'Oceano Atlantico, i marchi Jeep e Mopar confermano così il loro fascino grazie al progetto realizzato sulla Wrangler. L'allestimento '1941', disponibile nelle concessionarie da novembre, sulle versioni 2.2 diesel a 2 e 4 porte e sugli allestimenti Sport, Sahara e Rubicon, è una trazione integrale con un allestimento 100% 'street legal', dotato di Jeep Performance Parts che ne esaltano le capacità in fuoristrada. La configurazione prevede kit assetto rialzato da 2", performance rock rails, battitacco neri, paraspruzzi, sportello carburante nero, tappetini all weather e a richiesta lo snorkel. Il design del kit è arricchito dalla grafica 1941 sul cofano che ricorda una data simbolo per il marchio Jeep, la nascita della Willys, richiamata peraltro su altri particolari della vettura come i cerchi, il pomello del cambio e il tavolino per il portellone posteriore.



"Per sottolineare ulteriormente come i possessori di Suv Jeep siano amanti ed esperti assoluti nel campo della personalizzazione - sottolineano dalla Casa del gruppo FCA -, è stato allestito all'interno dell'area Jeep uno spazio Mopar, denominato 'Mopar Garage', ovvero una vera e propria officina in cui si potranno ammirare le esclusive tavole da surf personalizzate con gli originali stencil creati dalle artiste e surfiste Anais Schmitt e Beatriz Neves, specializzate in creazioni grafiche per il mondo del surf con la vernice delle bombolette spray. Un atteggiamento che rispecchia pienamente la missione Mopar verso la manutenzione e la customizzazione della propria vettura e che nell'officina Mopar Garage si esprime attraverso l'attività di personalizzazione che l'artista effettuerà in loco su pinne e tavole".