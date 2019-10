DS3 Crossback E-Tense, la sfida elettrica Ds parte da qui

La 'rivoluzione' elettrica del gruppo PSA non poteva che partire dal marchio premium DS, l'unico brand 'nato' nel ventunesimo secolo - e di conseguenza anche il più giovane del mondo automotive - e tra i primissimi ad essere impegnato in ambito motorsport nel campionato di Formula E, di cui attualmente la casa francese detiene il doppio titolo sia in ambito costruttori che piloti.

Ed è proprio da questo mondo che è stata mutuata la tecnologia elettrica per tutti i giorni, quella che consente di utilizzare un'auto a zero emissioni come fosse una vettura equipaggiata con motore endotermico. Nulla di più semplice per PSA che porta avanti una strategia tesa ad offrire un portfolio di prodotti completo e adatto alle esigenze differenti dei clienti, proprio a partire da un'ampia gamma di motorizzazioni.

In concessionaria arriverà ad inizio 2020, assieme alla sorella maggiore DS7 Crossback E-Tense 4x4 in versione ibrida plug-in (che la casa svelerà solo tra qualche settimana), ma l'attesa è già altissima per la nuova DS3 Crossback E-Tense.

Il B-suv compatto - primo a zero emissioni nella nicchia 'premium' di questo segmento - si basa su una piattaforma multienergia e riprende tutti i 'must' della tecnologia elettrica sviluppata e affinata durante l'E-Prix.

DS3 Crossback E-Tense incarna i valori del brand premium, eleganza e stile ricercato proponendo, per gli interni, un abitacolo rilassante con sedili a doppia densità, materiali nobili e un comfort unico ma soprattutto tanta silenziosità a bordo, capace di ricreare un ambiente rilassato e comfortevole in pieno stile 'lounge'. La cura del dettaglio ritorna nell'utilizzo della Nappa Art Leather dei sedili lavorati come il cinturino di un orologio, proposti con l'ispirazione DS Opera, e un allestimento con impunture Point Perle a lavorazione Guilloché Clous de Paris. L'ispirazione DS Rivoli presenta una pelle nappa Grigio Roccia; l'Alcantara è invece la firma dell'ispirazione DS Performance Line per una personalizzazione più ricercata.

I comandi a sfioro e gli aeratori centrali, a forma di diamante, si trovano sotto un display HD da 10 pollici, che mostra i principali comandi e riunisce gli aiuti alla guida. La pompa di calore, il sistema di sorveglianza della pressione dei pneumatici, l'ABS con ripartitore di frenata, l'ESP, l'avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, la funzione Hill Assist, l'assistenza posteriore al parcheggio, la climatizzazione automatica e il volante in pelle sono di serie su tutte le versioni, così come gli otto Airbag e le maniglie delle porte a scomparsa.

La compattezza si racchiude in una lunghezza di 4,12 metri e un bagagliaio che raggiunge un volume di 350 litri (1050 con i sedili posteriori ribaltati), meno generoso, invece, lo spazio per i passeggeri posteriori. Con il suo motore da 100 kW / 260 Nm e la batteria da 50 kWh, DS 3 Crossback E-Tense si ricarica al 100 % in 5 ore su una colonnina domestica dedicata, e all'80 % in 30 minuti su una colonnina rapida da 100 kW. L'autonomia è di 320 km WLTP o 430 km NEDC, variabile secondo le condizioni e lo stile di guida.

Tre le modalità di guida proposte: 'eco', che porta al massimo l'autonomia, 'comfort' e 'sport' con un upgrade istantaneo di coppia. Sono disponibili inoltre due soluzioni per il recupero dell'energia, ereditate dalla Formula E, controllabili dal conducente: normale, per simulare il comportamento di un motore termico, o brake che applica una decelerazione massima di circa 1,3 m/s².

A livello tecnologico DS 3 Crossback E-Tense propone tutte le innovazioni di ultima generazione: il DS Connect Nav e la connettività DS Connect Box, i fari intelligenti DS Matrix Led Vision, un sistema di prossimità che estrae dalla carrozzeria le maniglie delle porte a scomparsa quando il guidatore si trova con la chiave a meno di 1,5 m dall'auto, l'Head up Display. In questa versione 100 % elettrica, il design esterno si distingue per le DS Wings cromate (escluso per l'ispirazione DS Performance Line, dove sono nere opache ), la griglia della calandra Grigio Anthracite (nero lucido nell'ispirazione DS Performance Line) e la firma E-Tense al posteriore. Sono disponibili inoltre i cerchi in lega 18'' Kyoto e la nuova tinta Grigio Cristallo. Infine, per quanto riguarda la guida autonoma su DS 3 Crossback E-Tense è previsto un livello 2 DS Drive Assist (hands off).