Da Rolls Royce in arrivo tre nuove one-off a tema Phantom

Con le nuove realizzazioni uniche Phantom Horology, Digital Soul e Arabian Gulf, la Rolls-Royce celebra il picco più alto di sempre di richiesta per versioni personalizzate dei modelli della sua gamma, prodotte artigianalmente nella fabbrica di Goodwood.

Per confezionare la Phantom Horology i designer britannici si sono confrontati con i maestri orologiai svizzeri di La Chaux de Fonds, per interpretare su ruote lo spirito di complessità che si cela all'interno di alcuni degli orologi più desiderati al mondo. Le tonalità oro e argento impreziosiscono interni ed esterni della vettura dal cui radiatore si staglia la celebre statuina dello Spirit of Ecstasy, placcata in oro a 24 carati. All'interno, l'occhio è attratto dal più grande intarsio in acciaio inossidabile e oro mai realizzato per una Phantom. L'orologio Rolls Royce è incastonato in una solida cassa in argento guilloché.

La Phantom Digital Soul nasce come studio sull'artigianato contemporaneo, come celebrazione della tecnologia. La colorazione esterna bicolore è impreziosita da una linea di bellezza dorata e da una statuetta Spirit of Ecstasy placcata oro. Nell'abitacolo spicca la selleria con cuciture dorate e monogrammi che raffigurano l'emblema 'RR' e il più grande elemento in acciaio in stampa 3D mai realizzato a Goodwood. Incastonare gli intarsi in oro nel legno ha richiesto circa tre mesi di lavoro. Le griglie dei diffusori placcate in oro chiudono il cerchio dell'opera.

La Phantom Arabian Gulf è ispirata ai costumi mediorientali, dall'audace architettura contemporanea all'artigianato tradizionale ornato. Aprendo le porte, l'abitacolo mostra un senso di movimento, ispirato agli oceani. Un orologio in madreperla punteggia è il gioiello più prezioso di bordo, dove spiccano i ricami in oro e i dettagli in madreperla. Sul cielo vettura brillano sino a 1.334 punti di luci realizzati in fibra ottica.

In relazione a queste tre nuove proposte, John Beckley, responsabile della Rolls Royce Bespoke, ha commentato: ''La nostra divisione Bespoke lavora instancabilmente per soddisfare la domanda dei clienti. Mai prima d'ora abbiamo visto tali livelli di richiesta di personalizzazione su misura. Queste tre Phantom hanno sono lo specchio della straordinaria abilità del nostro team nell'interpretare e realizzare i desideri dei nostri clienti''.

Torsten Mueller Oetvoes, amministratore delegato di Rolls Royce Motor Cars, ha quindi aggiunto: ''I nostri designer di versioni su misura traducono magistralmente elementi di gusto globali in opere d'arte, andando oltre le convenzioni automobilistiche per ridefinire le possibilità dei veicoli di lusso. Queste tre Phantom sono molto diverse fra loro, ognuna illustra in una chiave differente la straordinaria ampiezza della personalizzazione su misura disponibile per i clienti del nostro marchio''.