Al via ordini della famigliare da ’sparo’ Audi RS6 Avant

A due mesi dalla presentazione la Audi lancia sul mercato italiano la nuova RS6 Avant, versione 'da sparo' della sua famigliare A6. Equipaggiata con un motore benzina V8 turbo di 4,0 litri da 600 Cv, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, di raggiungere i 200 km/h con partenza da fermo in 12 secondi e di toccare una velocità massima di 305 km/h.



La quarta generazione della wagon tutta muscoli della Casa di Ingolstadt si presenta sul mercato forte di V8 4.0 TFSI biturbo con tecnologia mild-hybrid che abbina alte prestazioni a grande efficienza ed è in grado di sviluppare una coppia massima di ben 800 Nm.



Powerdome, carreggiate ampliate di 80 mm e luce laser la rendono ben riconoscibile dal resto della gamma. Nella dotazione di serie spiccano le sospensioni pneumatiche adattive mentre da quella optional si possono scegliere fra gli altri lo sterzo integrale dinamico e assetto RS plus con Dynamic Ride Control.



Alle prestazioni da sportiva di razza si accompagnano una capacità di carico sino a 1.680 litri e un'efficienza superiore al precedente modello, garantita dalla combinazione, appunto, del sistema mild-hybrid a 48 Volt con la tecnologia cylinder on demand che disattiva quattro cilindri quando il motore non è sotto carico, permettendo un consistente taglio dei consumi.



L'alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) costituisce il cuore del sistema mild-hybrid (MHEV). Nelle fasi di decelerazione possono essere recuperati sino a 12 kW di potenza: l'energia viene immagazzinata in una specifica batteria agli ioni di litio. Qualora il conducente rilasci il pedale dell'acceleratore a velocità comprese tra 55 e 160 km/h, la RS 6 Avant è in grado di avanzare per inerzia "in folle" o di veleggiare a motore spento per un massimo di 40 secondi. La modalità start/stop è attiva già a partire da 22 km/h. Nella guida di tutti i giorni, la tecnologia MHEV promette di ridurre i consumi fino a 0,8 litri ogni 100 chilometri. Proposta in Italia a partire da 126.400 euro,l'Audi RS6 Avant dispone di serie di un ricco equipaggiamento che comprende: cerchi in lega a 10 razze a stella da 21 pollici con pneumatici 275/35, il sistema audio sound Premium 3D della Bang&Olufsen, il climatizzatore automatico quadrizona, la retrocamera, il sistema di navigazione MMIplus con MMItouch response, i servizi Audi connect e il pacchetto assistenza Tour. Tra gli accessori a pagamento da segnalare: ruote in lega da 22 pollicia 5 razze con coperture 285/30 e i freni carboceramici con dischi anteriori da 440 mm di diametro e posteriori da 370 mm.