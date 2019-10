Elettrica, compatta, a buon prezzo, in arrivo la Uniti One

E' iniziato il conto alla rovescia per la commercializzazione in Gran Bretagna della Uniti One, la vettura progettata e realizzata da un team di giovani studenti svedesi dell'Università di Lund, grazie anche a un'iniziativa di Crowd Founding. Il finanziamento tramite piattaforma Web aveva permesso di accumulare un milione di sterline da 1.500 finanziatori, da utilizzare nell'iniziativa. Disegnata in Svezia e ideata per soddisfare le esigenze di mobilità delle grandi metropoli, la One offre la possibilità di scelta tra due tagli di batterie, che appunto garantiscono un'autonomia sino a 300 km. In questo secondo caso, quindi, può essere impiegata anche per piccoli viaggi e weekend. Lunga 3.222 mm, larga 1.709 mm, pesa 600 kg, è omologata per tre passeggeri adulti e ha un vano bagagli da 155 litri che può arrivare a 760 litri rinunciando a trasportare dei passeggeri.



Monta un motore a magneti permanenti da 68 Cv, in grado di erogare 85 Nm di coppia massima alle ruote posteriori. La velocità massima è di 120 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in soli 9,9 secondi. La batteria standard da 12 kWh promette 150 km di autonomia, raddoppiata se si opta per quella da 24 kWh. Con le prese di ricarica da 50 kW i suoi accumulatori nella taglia XL possono essere riforniti passando dal 20 all'80 per cento della ricarica in soli 17 minuti. I consumi dichiarati sono di 8,0 kWh/100 km. Prodotta in UK, nell'impianto di Norfolk, grazie ai contributi statali di 3.500 sterline viene proposta al prezzo di 15.100 sterline, al cambio circa 17.500 euro. La Uniti ha annunciato che la sua commercializzazione sarà avviata a breve ma che è già possibile prenotare la vettura: a chi verserà una caparra del 50% entro novembre 2019 saranno garantiti aggiornamenti gratuiti per tutta la vita del veicolo e una serie di benefit futuri. Le prime consegne della One sono previste in UK e Svezia, a partire dalla metà del 2020.