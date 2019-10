Mercedes Maybach GLS, è pronto il nuovo supersuv tedesco

Sulle agende di vip e supervip di tutto il mondo la data del 22 novembre 2019 è segnata in rosso: al Los Angeles Auto Show, l'evento più importante al mondo per le cosiddette 'exotic car', debutterà in pubblico il nuovo suv luxury Mercedes Maybach GLS, considerato a ragione il più accreditato rivale di Bentley Bentayga, Range Rover SV Autobiography e Rolls-Royce Cullinan.



Anche se il prezzo base - riferisce il magazine britannico Autocar, che ha fotografato un esemplare praticamente definitivo in collaudo su strada - partirà da circa 170mila euro, il nuovo Mercedes Maybach GLS - elemento 'forte' nella strategia di Daimler per allargare ancora le vendite del proprio brand di lusso - potrà arrivare a livelli molto più alti di prezzo, in funzione di un catalogo di equipaggiamenti e personalizzazioni che non teme il confronto con quelli delle Case britanniche rivali.



Le immagini di Autocar confermano che Mercedes-Maybach GLS deriva nel design e nelle proporzioni direttamente dal concept Mercedes-Maybach 6 che era stato svelato a Pebble Beach nel 2016. Rispetto ai suv GLS della Stella a Tre Punte, questo modello Maybach sfoggia una griglia diversa, una grafica inedita per proiettori e fanali posteriori, oltre ad elementi esterni di finitura cromati e cerchi dal design specifico. Non ci sono ancora dati precisi sulla lunghezza del nuovo supersuv Mercedes-Maybach, ma è lecito immaginare che il passo sia stato leggermente aumentato rispetto al GLS di serie per fornire la spaziosità nei posti posteriori che è richiesta in questa 'nicchia' di modelli. L'attuale GLS, che è lungo 5130 mm, ha un passo di 3080 mm, 40 in meno di quello della Range Rover SV Autobiography LWB (lungo 5199 mm) ma 80 mm superiore a a quello del Bentayga (lungo 5140 mm).



Sebbene il GLS 'base' sia progettato per offrire posti un massimo di sette posti su tre file di sedili, il nuovo supersuv Maybach prevederà solo due file di sedili con 4 posti a sedere tutti individuali o, come opzione, un massimo di 5.



Inizialmente il Mercedes-Maybach GLS dovrebbe essere offerto solo con il V8 biturbo benzina da 4,0 litri da 469 Cv, abbinato a un cambio automatico a nove velocità. Di serie anche le sospensioni pneumatiche, la trazione 4Matic e l'Air Body Control. In una fase successiva non è escluso però anche il debutto di una variante top, ancora più lussuosa e performante, dotata del V12 sovralimentato da 6,0 litri da 630 Cv. Sarebbero inoltre in fase di sviluppo per il nuovo Mercedes-Maybach GLS soluzioni ibride benzina-elettriche e diesel-elettriche.