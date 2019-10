Cuore italiano per la Cadillac XT4 'europea'

Stile distintivo, abitacolo raffinato e contenuti tecnologici elevati, abbinati a dimensioni relativamente contenute e a un motore 'duemila' a gasolio progettato a Torino, con la XT4 la Cadillac entra in competizione anche in Italia nell'agguerrito segmento dei Suv premium. Con 4,6 metri di lunghezza offre un prodotto studiato per soddisfare anche le esigenze degli automobilisti europei.



Importata ufficialmente dalla Cavauto che, dallo scorso settembre, è l'unica struttura ufficiale in Italia con mandato di vendita da parte di Cadillac Europe, questa nuova proposta, con i tratti spigolosi tipici del brand di lusso del gruppo GM, si distingue per lo stile dal resto dell'offerta attuale, omologata su canoni più classici.



Presentata in forma statica nel centro di Milano, allo Swiss Corner, la XT4 sarà proposta con due motori 'duemila', un turbodiesel già disponibile al lancio e un benzina atteso in un secondo tempo. Per entrambi cambio automatico a 9 rapporti di tipo a doppia frizione e scelta tra trazione a due o quattro ruote motrici. Progettato dal centro ingegneristico General Motors Global Propulsion System di Torino, in regola con i parametri sull'inquinamento euro 6d, il quattro cilindri a gasolio turbodiesel è in grado di erogare 174 cavalli e 381 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio con tecnologia Electronic Precision Shift e comandi al volante.



Ordinabile da novembre, con consegne per primavera 2020, la XT4 Diesel viene proposta inizialmente in due allestimenti speciali: Launch Edition (44.990 euro) e Launch Edition Sport (49.290 euro). Il primo, solo con trazione anteriore, prevede griglia frontale cromata, barre sul tetto, fasce sotto porta e profili delle superfici vetrate laterali modellati con finitura alluminio satinato, cerchi in lega da 18 pollici e interni in pelle con inserti in alluminio. Il secondo, di impronta più sportiva, offerto a due o quattro ruote motrici, si differenzia eternamente per la griglia frontale nera, le barre sul tetto, le fasce sotto porta e i profili delle superfici vetrate laterali con finitura nero lucido. Adotta cerchi in lega da 20 pollici.



Il suo equipaggiamento include il volante sportivo, la pedaliera in alluminio e la tecnologia LED per i fari anteriori con segnalazione di sterzata, l'head-up display a colori, le sospensioni a controllo elettronico e il sistema di controllo automatico adattivo della velocità, con funzione stop & go.



Da rimarcare, su entrambe le proposte, la presenza di serie di numerosi sistemi ADAS di assistenza alla guida, tra cui riconoscimento della segnaletica stradale, mantenimento della vettura in carreggiata, segnalazione acustica attraversamento pedoni, frenata assistita. C'è poi, il sedile Safety Alert che fa vibrare il sedile del guidatore in caso di rischio incidente, segnalando anche se il veicolo in arrivo potenzialmente pericoloso proviene da destra o sinistra.



A un primo veloce esame, la XT4 mostra che il blasone del brand è confortato da materiali di qualità. L'abitacolo è molto accogliente e il bagagliaio più che sufficiente per soddisfare le esigenze di una famiglia. A margine della presentazione, Riccardo Cavarzan, general manager di Cavauto, ha chiarito ad ANSA: " Cadillac è un marchio che ha una grande storia ma che da noi è poco conosciuto, perché sino a oggi ha proposto modelli americani adattati per il nostro mercato. La XT4 nasce pensando all'Europa e questo permetterà di farla conoscere dal grande pubblico. Andremo a competere in un mercato agguerrito. Abbiamo come elementi di forza la distinzione, la qualità, il ricco equipaggiamento di serie e il prezzo. Si parte con il Diesel. Le quattro ruote motrici comportano un sovrapprezzo di 1.800 euro.



Le consegne delle prime duemila benzina turbo, sempre 2WD o 4WD, sono previste per settembre del prossimo anno. Per l'assistenza sono già attivi 11 punti service mentre per la vendita ci stiamo organizzando per mettere a punto una rete che possa coprire tutto il mercato nazionale, in modo da realizzare volumi interessanti".