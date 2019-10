Da Volkswagen serie speciale Black Style della Touareg

Con la serie speciale Black Style, Volkswagen Italia propone una variante della Touareg caratterizzata da uno stile distintivo e da un equipaggiamento particolarmente ricco. Realizzata in esclusiva per il nostro mercato, è disponibile con i potenti motori "tremila" a gasolio e a benzina, che erogano rispettivamente da 231 e 340 Cv. Riconoscibile a prima vista per le finiture esterne in nero opaco, utilizzate per la calandra, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, il nome del modello al centro del portellone e i terminali di scarico, la Black Style sfoggia anche cerchi in lega leggera specifici da 19" ed è ordinabile nelle tinte di carrozzeria bianco, grigio silicio metallizzato o nero perla.



Proposta con un prezzo che parte da 62.500 euro, la 3.0 TDI nasce come 'upgrade' dell'allestimento Style rispetto a cui aggiunge innanzitutto il Comfort Pack, che include App-Connect e VW Media Control, vetri posteriori oscurati, l'apertura e chiusura senza chiavi delle portiere, l'apertura del bagagliaio con sensore e chiusura intelligente con pulsante e gli interni in pelle Vienna. Nella sua ampia dotazione include numerosi sistemi elettronici di sicurezza come, tra gli altri, il rilevatore di stanchezza del guidatore Fatigue Detection, il sistema di monitoraggio Front Assist con riconoscimento pedoni e frenata di emergenza City, l'assistenza al mantenimento di corsia Lane Assist, il riconoscimento della segnaletica stradale, il controllo automatico della velocità di crociera adattivo (ACC). A completamento dell'equipaggiamento figurano i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, i fari a LED, il sistema di navigazione Discover Pro con schermo touch da 9,2" e possibilità di comando a gesti. Cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti e trazione integrale 4Motion sono abbinati alla Diesel che offre performance di tutto rispetto grazie, appunto, ai 231 Cv di potenza massima e a il picco di coppia 500 Nm, da 1.750 a 3.000 giri: raggiunge una velocità di punta di 218 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, con un consumo combinato di 8,0-8,7 l/100 km ed emissioni di CO2 di 208-227 g/km (ciclo WLTP). La Black Style 3.0 V6 TSI a benzina è, invece, proposta a 75.900 euro e nasce come 'upgrade' dell'allestimento top di gamma Advanced. Entrambe saranno visionabili nelle concessionarie italiane in occasione del "porte aperte" programmato per il weekend del 26 e 27 ottobre.