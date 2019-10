Audi A4 va in palestra e mette i muscoli: ecco la nuova RS4

Gli ingegneri di Ingolstadt hanno fatto fare palestra alla nuova Audi A4 e sono pronti a dare il via libera alla muscolosa versione RS4. Attesa in Italia entro il primo trimestre del 2020, presenta un look anabolizzato e prestazioni da supercar. Carreggiate allargate di 30 millimetri, assetto ribassato di 23 millimetri, vistosa elaborazione aerodinamica e sotto il cofano un V6 di 2,9 litri da 450 Cv, è questo il biglietto da visita della versione più sportiva della wagon tedesca di medie dimensioni. Un'auto che con un vano bagagli di 1.495 litri si propone come vettura da famiglia e pista.

Per bimbi e amici a quattro zampe, infatti, lo spazio non manca e accelera da 0 a 100 chilometri orari in soli 4,1 secondi, con una velocità di punta di 280 km/h. Merito innanzitutto del suo 6 cilindri biturbo, accreditato di una coppia massima di 600 Nm, erogata tra 1.900 giri e 5.000 giri, un valore che promette divertimento di guida sui percorsi misti. Il tutto senza eccessivi sacrifici per portafogli e ambiente: i consumi medi nel ciclo combinato sono di 9,2 litri ogni 100 chilometri e le emissioni di C02 al chilometro sono di 210-211 grammi.

A livello estetico l'ultima nata si riconosce per il frontale completamente ridisegnato rispetto alle A4 standard. La sua mascherina è più ampia e, analogamente alle RS 6 Avant e RS 7, Sportback il look è fortemente caratterizzato dalla griglia a nido d'ape con effetto tridimensionale. La classica cornice del single frame e il logo ''quattro'' sono assenti. Il nuovo paraurti RS ospita generose prese d'aria laterali con 'blade' verticali. Sfoggia, inoltre, gruppi ottici a LED ridisegnati, a richiesta di tipo LED Matrix con indicatori di direzione dinamici e inserti bruniti specifici. L'estrattore e lo spoiler al tetto, i fanali a LED e i doppi scarichi ovali rendono unico anche il posteriore della vettura. I pacchetti look nero lucido e look carbonio, a richiesta, rendono ancora più aggressiva RS 4 Avant grazie agli inserti in corrispondenza delle longarine sottoporta, delle calotte dei retrovisori laterali e dei paraurti, cui possono essere abbinati gli anelli Audi e la denominazione modello dalla finitura 'total black'.



Nell'abitacolo, rielaborato in chiave fortemente sportiva come da tradizione per questa versione, spicca il nuovo sistema di infotrattenimento MMI con schermo a sfioramento da 10,1 pollici.



A livello tecnologico spiccano numerosi sistemi di assistenza alla guida, raggruppati nei pacchetti Tour, City e Assistenza per il parcheggio. Da segnalare l'adaptive cruise control con funzione Stop&Go per la regolazione automatica della distanza dal veicolo che precede, l'assistenza agli incroci, alla svolta e al traffico trasversale oltre all'avvertimento in caso di eccessivo avvicinamento al cordolo dei marciapiedi.



In merito alle qualità della RS4, Oliver Hoffmann, amministratore delegato di Audi Sport sottolinea: ''A qualcuno potrà sembrare strano abbinare le performance di una sportiva di razza alla praticità e fruibilità nell'utilizzo quotidiano tipiche di una famigliare. Secondo noi, però, nuova RS 4 Avant è tra le migliori vetture sviluppate in 25 anni di storia Audi Sport''.