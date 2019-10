Seat: novità in gamma per Ibiza, Arona e Tarraco

L'offerta motori benzina di Ibiza si arricchisce con il nuovo 1.0 MPI 80CV con cambio manuale a 5 rapporti, a listino a partire da 14.850 euro.



Novità anche per Arona: in gamma debutto il 1.5 TSI EVO 150 CV, con cambio manuale a 6 marce e tecnologia ACT che consente la disattivazione automatica di due dei 4 cilindri tutte le volte che la potenza richiesta lo permette, offrendo migliori consumi e una maggiore efficienza del motore nelle diverse fasi di guida. Disponibile in abbinamento all'allestimento FR, diventa il propulsore più potente all'interno della gamma Arona, per i clienti particolarmente attratti dalle prestazioni della vettura.



Infine su Tarraco torna disponibile il propulsore diesel top di gamma 2.0 TDI 190 CV 4Drive con cambio DSG a 7 rapporti in allestimento Xcellence, con prezzi a partire da 43.595,00 euro.