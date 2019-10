Abarth Days 2019 debutta serie limitata 695 70° Anniversario

Ci sarà anche la nuova serie speciale Abarth 695 70° Anniversario - il modello che verrà prodotto in 1949 esemplari, come la data di fondazione, per celebrare i 70 anni del marchio - tra le attrattive che domani e domenica faranno sognare le migliaia di appassionati dello Scorpione attesi all'edizione 2019 Abarth Days. Ad ospitare l'evento sarà avveniristico Milano Innovation District (MIND) il nuovo Parco della scienza, del sapere e dell'innovazione che è sorto sull'area dell'Expo 2015. Sono attesi 5000 mila amici di Abarth da tutta Europa, clienti, appassionati, club, con vetture storiche e moderne, originali e modificate. A loro Abarth ha dedicato un circuito cittadino per divertirsi, un'area Rally, una zona Heritage, e altre aree di intrattenimento, su un totale di 110 ettari per una festa che durerà per tutto il week end.



Svelata oggi in anteprima, durante la preview degli Abarth Days riservata alla stampa, la nuova Abarth 695 70° Anniversario è equipaggiata con il nuovo spoiler ad assetto variabile frutto del lavoro degli ingegneri Abarth nella galleria del vento di FCA ad Orbassano (Torino). Questa soluzione - che ricorda gli iconici alettoni posteriori delle 850 TC - migliora le prestazioni aerodinamiche della vettura, aumentando la tenuta nel misto veloce e la stabilità alle alte velocità. "Il nuovo spoiler ad assetto variabile è - ha detto oggi Luca Napolitano, Head of Emea Fiat & Abarth Brands - è un tributo al concetto di performance del fondatore Carlo Abarth che andava ben oltre la ricerca della pura potenza, della velocità massima e dell'accelerazione. Il suo pensiero infatti era rivolto alla ricerca delle prestazioni a 360° gradi e quindi alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecniche innovative. Proprio questa continua ricerca lo ha reso noto come uno dei pionieri e visionari nel campo dell'elaborazione". Lo spoiler della 695 70° Anniversario è regolabile manualmente, proprio come nelle corse dove è usuale vedere ai box i tecnici modificare l'inclinazione dello spoiler, su 12 posizioni con un'inclinazione da 0° a 60°. In posizione di massima inclinazione (60°) ad una velocità di 200 km/h, questo alettone aumenta il carico aerodinamico fino a 42 kg. Ciò assicura, soprattutto nel misto veloce, una eccellente dinamica del veicolo e un comportamento più stabile alle alte velocità.



Per conoscere da vicino la 695 70° Anniversario - il cui listino parte da 34.600 euro - gli showroom Abarth saranno aperti nel weekend del 19-20 ottobre. Con la nuova Abarth 695 70° Anniversario si completa la lunga serie di tributi, in ambito licensing e merchandising, realizzati sia per rendere omaggio all'importante compleanno sia per estendere la visibilità dello Scorpione al di fuori del mondo automotive.



Prodotti esclusivi che il pubblico potrà anche acquistare in occasione dell'Abarth Days 2019, confermando come la passione per Abarth sia un vero e proprio stile di vita che rende speciale ogni giorno. Tra i prodotti celebrativi più recenti ricordiamo l'emissione del francobollo che riporta il logo ufficiale del 70° anniversario realizzato dall'Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino. Gli stessi trionfi sportivi hanno ispirato lo speciale cronografo Breil prodotto in tiratura limitata a 800 esemplari e la nuova collezione Abarth di capi d'abbigliamento e accessori, il cui stile racing prende ispirazione da alcuni componenti come il famoso scarico Record Monza o la texture degli pneumatici. Performance e storia da indossare anche con la nuova Record Capsule Collection realizzata dal marchio Iuter per celebrare le imprese della monoposto Fiat Abarth 1000 Pininfarina Record. Tra i prodotti lifestyle più esclusivi ricordiamo anche l'impianto audio domestico Ixoost Kubo - Abarth 695 che integra un sistema di amplificazione Bluetooth in grado di collegarsi a tutti i device dotati della stessa tecnologia e alla replica dello scarico Record Monza che in questo originale impianto audio ha funzione di bass reflex. Dallo storico sodalizio con Compagnia Ducale nascono le Abarth bikes, biciclette che incarnano al meglio la ricerca delle performance, da sempre nel DNA dello Scorpione, e suscitano stupore con colori e simboli Abarth entrati nella memoria collettiva. Infine le stampe d'arte di Editalia, società del Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che rendono omaggio ad alcuni dei modelli Abarth più emblematici. (ANSA)