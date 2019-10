Volvo XC40, il 16 ottobre première modello full electric

L'attesa è quasi finita, il giorno 'X' sta per arrivare: il prossimo 16 ottobre Volvo svelerà al pubblico in anteprima il nuovo XC40 a trazione esclusivamente elettrica. Il primo suv a batterie dalla casa scandinava si pone come obiettivo quello di dimostrare ai clienti che è possibile migliorare le vetture eliminando alcune cose, come ad esempio i terminali di scarico o anche le griglie frontali ampie per il raffreddamento del motore endotermico che ora, essendo stato rimosso, lascia spazio al vano anteriore per maggiore carico.



"Il design scandinavo si basa su criteri quali la chiarezza visiva e la riduzione del numero di elementi. La XC40 ne è un esempio perfetto - ha spiegato Robin Page, responsabile del design pressoVolvoCars - La sua linea grintosa e immediatamente riconoscibile diventa persino più filante e più moderna nella versione esclusivamente elettrica. Potendo eliminare la griglia anteriore, abbiamo reso il muso della vettura ancora più sobrio e avveniristico, mentre lo stesso effetto viene creato dall'assenza dei terminali di scarico nella sezione posteriore.



Questo è l'approccio che intendiamo approfondire man mano che proseguiamo sulla strada dell'elettrificazione".



Esteticamente, la griglia frontale coperta e in tinta con la carrozzeria conferisce alla sezione anteriore dell'auto una forte identità visiva, resa possibile proprio dal fatto che una vettura elettrica necessita di un flusso d'aria minore per il raffreddamento. Inoltre, la griglia ospita i sensori della nuova piattaforma di sistemi di assistenza alla guida Adas (Advanced Driver Assistance Systems).



Inclusa la tinta metallizzata Sage Green (verde salvia), sono otto le tonalità della carrozzeria disponibili per una personalizzazione della XC40 elettrica, mentre il tetto a contrasto di colore nero viene fornito di serie. Un'altra possibilità di personalizzazione è rappresentata dai nuovi cerchi disponibili nella versione da 19'' e 20''. All'interno, una nuova interfaccia utente sviluppata per le vetture elettriche fornisce al conducente informazioni aggiornate sul livello di carica della batteria, mentre gli allestimenti interni si distinguono per i dettagli stilistici sportivi e per i rivestimenti realizzati con materiali riciclati. La XC40 a batteria, già anticipata dal prototipo elettrico 40.1 presentato nel 2016, è anche l'esempio di uno sviluppo ingegneristico intelligente da parte diVolvo. Basato sulla Architettura Modulare Compatta (CMA), concepita sin dall'inizio per l'elettrificazione, il pacco batterie è integrato nel pavimento dell'auto e non porta via spazio all'interno.



Ciò significa che tutto lo spazio di stivaggio idoneo e funzionale attorno all'abitacolo viene mantenuto e resta una delle caratteristiche più interessanti della XC40. In esclusiva assoluta sulla XC40, il vano di carico ubicato sotto il cofano anteriore offre 30 litri di capacità di carico supplementare perché il motore elettrico occupa meno spazio di un motore a combustione interna.