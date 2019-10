Jeep Renegade, debutta My 2020 con Uconnect Box di serie

Al via gli ordini per il nuovo Jeep Renegade Model Year 2020, il suv made in Italy già venduto in oltre 1 milione di unità e prossimamente disponibile anche con tecnologia plug-in hybrid electric (PHEV), diventando così il primo modello FCA nella regione EMEA a compiere il percorso dell' elettrificazione.

Gli importanti aggiornamenti che caratterizzano Renegade MY 2020 riguardano soprattutto l'ambito della connettività e della condivisione dati, in modo da soddisfare le necessità di una clientela sempre più esigente e connessa. Debutta infatti l'inedita Uconnect Box che, grazie al collegamento al web tramite sim incorporata, consente l'accesso ai nuovi servizi Uconnect Services e alla nuova App My Uconnect sui sistemi NAV da 7.0 e 8.4 pollici.

Prima applicazione su un modello FCA in Europa, la Uconnect Box prevede una serie di servizi - alcuni di serie, altri come optional - utilizzabili tramite l'applicazione mobile My Uconnect, lo smartwatch, il sito web, i pulsanti nella plafoniera al tetto e la radio.

Prosegue così l'evoluzione fedele ai valori che caratterizzano Jeep da quasi ottant'anni, un brand che è da sempre pioniere di nuove soluzioni e nuove tecnologie. Proposta di serie da ottobre - in abbinamento ai sistemi Uconnect - debutta la nuova Uconnect Box che offre connettività di bordo avanzata e una serie di servizi per la sicurezza e il comnfort.

I servizi si dividono in tre categorie: quelli di serie Basic (già attivi al momento dell'acquisto), quelli Standard, sempre di serie, ma fruibili previa attivazione e quelli a richiesta Optional. All'interno di ciascuna categoria sono poi previsti diversi pacchetti di servizi.

My Assistant (categoria Basic) offre, ad esempio, la chiamata SOS che in caso di collisione o emergenza, consente attraverso l'apposito tasto sulla plafoniera (ma anche con un comando sulla radio o tramite App mobile) di inviare richiesta di soccorso al call center con posizione e identificativo del veicolo. Nei casi di avaria del veicolo è possibile inviare la chiamata all'assistenza stradale con le coordinate del veicolo attraverso il pulsante Assist sulla plafoniera, o tramite display della radio o ancora App dello smartphone.

Fanno invece parte della categoria Standard i pacchetti My Remote, My Car e My Navigation (disponibile in combinazione con la radio 8.4 pollici), tutti di serie e fruibili dopo l'attivazione. My Remote comprende tra l'altro la possibilità di controllare a distanza via smartphone/smartwatch alcune funzionalità della propria auto (apertura e chiusura porte, lampeggio luci), di usare assistenti digitali vocali come Alexa e Google Home, di localizzare il veicolo, di controllare velocità e posizione, con avviso se non vengono rispettati (molto utile per i genitori).

My Car è invece un servizio che consente di tenere sempre sotto controllo stato e parametri della vettura. A sua volta My Navigation (solo su Uconnect 8.4 pollici NAV) comprende applicazioni per la ricerca della destinazione e dei Punti di Interesse (POI) e gli avvisi in tempo reale su condizioni traffico, meteo e autovelox. E' incluso nel pacchetto anche il servizio Send & Go con cui il cliente ha la possibilità di trasmettere al proprio navigatore la destinazione identificata tramite smartphone o portale web.

Completano l'offerta Uconnect Services i servizi Optional acquistabili sul sito web di Connectivity. Rientrano in questa categoria i pacchetti My Wi-Fi, My Theft Assistance e My Fleet Manager. Il primo è un servizio di Wi-Fi Hotspot per condividere la connessione internet fino a 8 dispositivi. Questo servizio è incluso nell'offerta di lancio Uconnect Services e prevede un periodo di prova di 1GB per 3 mesi gratuiti. My Theft Assistance avvisa invece il proprietario in caso di tentato furto, spostamento della vettura o manomissione della Uconnect Box, offrendo supporto per il recupero del veicolo.

Tra le novità estetiche spicca l'inedita livrea Blue Shade che da ottobre completerà, insieme alle nuove tonalità Sting Gray e Bikini, la gamma colori prevista per Jeep Renegade MY2020 ampliando le possibilità di personalizzazione offerte dai sei allestimenti (Longitude, Business, Night Eagle, Limited, S e Trailhawk) e ben otto diversi gruppi motopropulsori, abbinati alle due configurazioni a trazione anteriore o integrale.