Consegne veloci e in relax con nuovo Renault Trafic

Rinnovato nello stile e nell'equipaggiamento, Renault Trafic con il nuovo motore turbodiesel 2.0 dCi da 170 Cv abbinato al cambio automatico EDC è rapido e si guida in scioltezza e alla fine del turno di guida, che siano consegne o il trasporto di passeggeri, ci si ritrova meno stressati. Merito, innanzitutto, della nuova trasmissione a doppia frizione e sei rapporti, disponibile con il duemila a gasolio anche da 145 Cv, silenziosa negli innesti e rapida il giusto nei passaggi di marcia, che permette di sfruttare a dovere lo spunto del quattro cilindri transalpino.



Una novità che sarà apprezzata da chi lavora spesso in città o nel traffico. Anche le notevoli doti di tiro del propulsore, garantite dai 380 Nm di coppia, contribuiscono a rendere meno stressante la guida, soprattutto a pieno carico. Con il restyling di mezza età, poi, sono arrivati uno stile esterno più ricercato nei dettagli ed è stato migliorato il comfort di bordo. Insomma, nel complesso il Trafic ha guadagnato punti.



I tratti esterni distintivi del modello 2020 sono la nuova calandra, i proiettori Full LED con la firma luminosa 'C-Shape' che riprende quella delle vetture della Losanga e l'offerta nella gamma colori di un'inedita tinta grigio opaco. Il restyling esterno è stato accompagnato da aggiornamenti interni a sellerie e alla plancia che sfoggia cromature satinate su bocchette, profilo della consolle centrale e comando del climatizzatore. Nuova la leva del cambio in pelle.



Già ordinabile dal 21 giugno, con i primi mezzi in arrivo nelle concessionarie in questi giorni, il nuovo Trafic è disponibile in 275 versioni. Prodotto nello stabilimento Renault di Sandouville viene offerto con trazione anteriore o posteriore. Il modello furgone prevede due lunghezze, due altezze, volume utile da 3,2 a 8,6 m3, numerose varianti di lamiere, vetrature, paratie, porte e anche doppie cabine. Il pianale cabinato permette svariate trasformazioni, dal gran volume al refrigerato. Il trasporto persone può ospitare sino a 9 passeggeri, conservando un volume massimo del vano bagagli di 1,8 metri cubi e nella variante SpaceClass con tavolino e poltrone girevoli si propone come un vero e proprio ufficio mobile. Per quello che riguarda la gamma da segnalare l'ingresso in portfolio del nuovo allestimento Ice Plus che prevede come standard in aggiunta all'Ice i fari fendinebbia, il sistema multimediale con navigatore satellitare, la telecamera di parcheggio con i sensori e il wide view mirror per una visione completa anche dell'angolo morto a destra del conducente.



Sulle ambizioni del nuovo Trafic, Luca Baglieri, brand manager LCV di Renault Italia sottolinea: "Tra i veicoli commerciali importati il Trafic oggi si posiziona sul podio al terzo posto: le nostre aspettative sono di guadagnare almeno una posizione. Sicuramente il passaggio dal 1.6, che rimane in gamma nella variante meno potente, al 2.0 fa si che il target al quale ci rivolgiamo possa ampliarsi. In più, l'introduzione del cambio EDC, che in passato non era disponibile, attirerà dei clienti supplementari.