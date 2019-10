C5 Aircross, il suv arriverà anche in versione ibrida

La corsa all'elettrificazione che sta coinvolgendo tutti i costruttori di automobili, riguarda da vicino anche il gruppo PSA. Che, oltre a presentare auto full electric (dalla nuovissima e208 alla citycar tedesca Corsa), si sta avvicinando a questo mondo seguendo una strategia che prevede un passaggio graduale dalle motorizzazioni termiche alle ibride, fino ad arrivare alle elettriche 100% a zero emissioni.



In questo scenario, di transizione, Citroen si è inserita lanciando, lo scorso ottobre in occasione del salone di Parigi, in prima mondiale assoluta il suv C5 Aircross Hybrid Concept.



Questa concept car ha aperto le strade alla versione ibrida ricaricabile di C5 Aircross (il cui arrivo sul mercato è previsto il prossimo anno), primo modello PHEV Citroën della Core Model Strategy, che porterà entro il 2023 ad avere l'80% della gamma con un'offerta elettrificata, per arrivare al 100% nel 2025. La versione ibrida dal comfort potenziato si distingue per la sua versatilità e la modalità Zero Emission. Tutta la gamma di modelli del Double Chevron totalmente omologata secondo il nuovo protocollo WLTP, dotata delle tecnologie più efficienti in termini di norme antinquinamento come la SCR (Selective Catalytic Reduction) per il Diesel BlueHDi o il filtro antiparticolato benzina per i motori a iniezione diretta.



Una proposta chiara e netta quella dell'interno gruppo PSA che non arriva impreparata alle sfide del futuro dove le normative in materia di impatto ambientale saranno sempre più rigide e restrittive.