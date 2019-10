OK Nissan, anteprima a salone di Tokyo per elettrica IMk

Al 46esimo Tokyo Motor Show, Nissan esporrà quattordici modelli compreso l'IMk, concept a emissioni zero che incarna i capisaldi della strategia Nissan Intelligent Mobility. L'auto 100% elettrica è realizzata su una nuova piattaforma EV ed è equipaggiata con il più avanzato sistema ProPILOT di assistenza alla guida e con le ultime tecnologie di connettività, IMk offre una visione di come saranno i veicoli urbani nell'immediato futuro. Il look e le proporzioni di Nissan IMk riflettono un'estetica minimalista. L'abitacolo è un nuovo tipo di "spazio", che richiama l'ambiente delle lounge. Le sedute propongono uno spazio accogliente e rilassante, su cui i passeggeri avranno l'impressione di sedersi su di una nuvola. Il cruscotto e le sezioni di porta sono ricoperti con materiali dai toni chiari. Le note di colore in stile Akagane su quadro strumenti, porte e volante aggiungono luminosità all'interno e una sensazione gradevole al veicolo. Al salone sono in mostra, accanto a questo veicolo full electric, anche la Leaf e+, la Serena e-Power, la GT-R e la nuova Skyline con ProPilot 2.0.