Ford Transit Custom PHEV,i vantaggi dell'ibrido ricaricabile

Sta per arrivare anche in Italia il nuovo Ford Transit Custom PHEV ibrido plug-in, il furgone (ma è anche previsto come minibus Tourneo 8 posti) che unisce i vantaggi della guida in elettrico per 56 km alla presenza di un motore benzina EcoBoost 1.0 che elimina lo stress da autonomia ricaricandole le batterie in marcia per 500 km di tranquillità. Con un accumulatore da 13,6 kWh, che è relativamente piccolo e che è collocato nel telaio sotto al pianale, Transit Custom PHEV risolve uno dei maggiori problemi dei veicoli elettrici: il peso delle batterie che cresce proporzionalmente alla potenza richiesta e alla autonomia. Una questione che diventa problematica quando si parla di veicoli commerciali con peso entro i 35 quintali in cui un pacco batterie troppo pesante per cercare elevate autonomie compromette portata e produttività. Transit Custom PHEV è la novità più rilevante tra quelle che la Casa dell'Ovale Blu ha portato a Stoccolma, in Svezia, per illustrare le ultime proposte in ambito 'eco mobilità'. Lo ha fatto affiancando ai modelli con motori termici 'rivisti' - come il Transit 2.0 TDCi Diesel Mild Hybrid - il Transit Custom Plug-In Hybrid, raccontato nel video (https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=3tFMYjBO7CI).



Il primo unisce i vantaggi di un motore Diesel EcoBlue di ultima generazione - disponibile nelle tarature da 130 e 170 Cv - ad un sistema Mild Hybrod (MHEV) a 48 Volt, che supporta il funzionamento dell'unità termica nelle fasi di avvio e di spunto, e abbassa consumi ed emissioni in numerose situazioni con un vantaggio in termini di efficienza dell'8%. Il secondo, cioè il PHEV, che abbiamo guidato attorno a Stoccolma, rappresenta la soluzione ideale per mille diversi impieghi, in quanto l'autonomia elettrica fino a 56 km (NEDC) e le emissioni di CO2 a soli 60 g/km consentono di entrare nelle zone a traffico limitato.L'architettura ibrida prevede la trazione sulle ruote anteriori azionate esclusivamente da un'unità elettrica da 92.9 kW alimentato dal pacco batteria agli ioni di litio da 13.6 kWh, mentre il motore a benzina 1.0 EcoBoost, funge solo da range-extender per una autonomia totale superiore a 500 km, con consumo pari a 2,7 litri per 100 km.



La sorpresa più piacevole, alla guida del Transit Custom PHEV e del Tourneo PHEV, è la facilità con cui è la 'macchina' a gestire la modalità di funzionamento più utile, selezionando una delle quattro opzioni previste, tutte con trazione elettrica. Ci sono le posizioni EV Auto (miglior equilibrio fra prestazioni ed efficienza e l'algoritmo decide se usare o meno il motore EcoBoost); EV Now (priorità uso batteria, disattivazione EcoBoost); EV Later (utilizza al massimo la carica rigenerativa proveniente dalle frenate, per mantenere il livello di carica) e infine EV Charge utilizza il motore EcoBoost per riportare al massimo la carica. Al guidatore non resta che selezionare la trasmissione - fra Drive e o Low - sapendo che la decelerazione aumenta in modalità Low rilasciando il pedale dell'acceleratore. In questo caso si illuminano anche le luci dei freni per avvisare i veicoli che seguono.



La situazione può essere tenuta sotto controllo attraverso la strumentazione di bordo, dove il classico contagiri è stato sostituito da un indicatore di potenza/carica. Si può sfruttare anche il contributo del sistema (disponibile dal 2020) Geofencing che, dialogando con la navigazione, commuta automaticamente il Transit in modalità completamente elettrica quando si accede alle zone a emissioni zero. Nel complesso Transit PHEV offre ottime prestazioni grazie ai 125 Cv di potenza e propone soprattutto una portata utile netta di 1.130 kg e un volume di carico (immutato) di 6,0 metri cubi grazie al posizionamento del pacco batteria sotto il pianale. Da notare che la batteria è coperta da una garanzia standard di otto anni e 160.000 km.



La ricarica a veicolo fermo si realizza con un alimentatore domestico da 240 Volt e 10 amp in 4.3 ore, oppure con un alimentatore industriale tipo 2 AC che riduce il tempo a 2,7 ore. A breve sarà disponibile una App per smartphone e tablet che consentirà di individuare, raggiungere e pagare facilmente la ricarica. Le prime consegne del nuovo Transit Custom PHEV inizieranno entro la fine dell'anno.