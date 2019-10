Volkswagen Viloran, mpv a sette posti esclusivo per la Cina

Uno degli elementi della strategia Volkswagen per crescere e consolidarsi a livello globale passa per la creazione di una gamma specifica e ulteriormente ampliata di modelli progettati e costruiti 'su misura' per la Cina. E' il caso del monovolume di grandi dimensioni Viloran che - va subito detto - non è destinato a sostituire la Sharan, costruita in Portogallo e specifica per l'Europa. Un prototipo in collaudo del nuovo modello, sviluppato assieme al partner cinese SAIC Motor, è stato sorpreso dal magazine online Carscoops sulle strade della Spagna, e queste immagini - seppure rese meno decifrabili dalla classica mascheratura con pellicole optical - rendono abbastanza l'idea di quelli che saranno il design e le dimensioni di Viloran. Questo mpv a sette posti - destinato a competere in Cina con Buick GL8 e Lexus LM - dovrebbe debuttare in quel Paese e dovrebbe essere motorizzato con un 4 cilindri turbo benzina 2,0 litri da 220 Cv accoppiato a un cambio automatico a otto rapporti. La Casa tedesca potrebbe successivamente ampliare l'offerta ad una versione 'elettrificata' con unità ibrida plug-in ma questa estensione del programma non è al momento confermata.