In arrivo serie speciale Anniversary della Peugeot 3008

Peugeot Italia lancia sul mercato la serie speciale Anniversary della 3008 per celebrare i successi dell'Auto dell'anno 2017, venduta nel mondo in 700mila esemplari, di cui ben 65mila consegnati nello Stivale.



Realizzata espressamente per il mercato del nostro Paese, questa limited edition sarà realizzata in soli 120 esemplari. Proposta con motore a gasolio BlueHDI da 180 Cv abbinato alla trasmissione automatica a 8 rapporti, sviluppata sull'allestimento top di gamma GT, si riconosce per la colorazione opaca oltre che per il badge specifico.



La Anniversary aggiunge numerosi contenuti rispetto al modello da cui deriva, a cominciare dal sistema di visione a 360 gradi Visiopark. I sedili prevedono l'Electric & Massage Pack.



C'è il tetto panoramico apribile e il portellone ad azionamento elettrico con apertura automatica 'hands free'. Per quello che riguarda l'intrattenimento di bordo da segnalare l'impianto audio Focal e il sistema di ricarica senza fili per gli smartphone che ne prevedono l'utilizzo. Standard anche il ruotino dio scorta, normalmente proposto come optional.



"Questa versione - chiariscono dalla Filiale della Casa del Leone - vuole esprimere il meglio della gamma 3008, confermandone le qualità ma con una carrozzeria mai vista prima.



Tutti i 120 esemplari di 3008 si caratterizzano per la verniciatura opaca della carrozzeria, sviluppata sulla tinta Grigio Platinium che tanto piace ai clienti italiani, in grado di esaltare ancor più la muscolarità della carrozzeria. Qualità dei materiali ed assemblaggio di alto livello, hanno già convinto 65 mila italiani a scegliere 3008. Diventa quindi facile prevedere un alto indice di gradimento anche per l'Anniversary, alla luce dei contenuti che rendono ancora più interessante questo modello, che continua il suo percorso da vero protagonista nel mercato dei Suv compatti".



La Peugeot 3008 Anniversary arriverà nelle concessionarie italiane a novembre e sarà proposta con un prezzo di listino di 46.380 euro.