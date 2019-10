Citroen, Spacetourer arriva anche con 2.0 BlueHDi 120

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Citroen Spacetourer arriva, da questo mese, con la nuova generazione 2.0 BlueHDi 120 S&S abbinata al cambio automatico a 8 rapporti EAT8. Questa nuova proposta offre un valore aggiunto ai clienti che desiderano la comodità del cambio automatico senza rinunciare a consumi ed emissioni di CO2 ridotti, oltre ai costi di utilizzo contenuti. Inoltre, il motore 2.0 litri BlueHDi 120 S&S EAT8 consente un incremento del peso del rimorchio. Le versioni di Citron SpaceTourer equipaggiate con questa motorizzazione, possono infatti trainare fino a fino a 2,3 tonnellate di peso (entro i limiti della massa complessiva). Il design presenta linee fluide per uno stile al contempo energico e rassicurante. Il frontale alto permette di dominare la strada conferendo forza e personalità. La sua architettura efficiente è al servizio dell'abitabilità e della praticità e adatta a tutti gli utilizzi.



Disponibile in 3 lunghezze (da 4,60 m a 5,30 m), può ospitare fino a 9 persone (a seconda delle versioni) ed è il compagno ideale di tutti i giorni, in città o fuori città. Grazie ad un'altezza di 1,90 m, accede facilmente ai parcheggi coperti.



Funzionale, dispone di porte laterali scorrevoli, accessibili senza bisogno della chiave, del lunotto apribile e di numerosi vani portaoggetti. Il bagagliaio di Citron SpaceTourer è ampio e modulabile, fino a 2.932 litri nella versione XL - 5 posti.



Nella versione XL, si arriva ad avere a disposizione un volume utile di 4.554 litri dietro alla fila 1, ripiegando completamente i sedili della fila due e tre. Le motorizzazioni Diesel di ultima generazione della famiglia BlueHDi, fino a 180 CV, offrono livelli di consumi e di emissioni di CO2 'Best in Class' nel loro segmento e costi di utilizzo contenuti.



Citron SpaceTourer è disponibile in 4 versioni, destinate alla famiglia oppure ai professionisti del trasporto di persone: SpaceTourer Feel e SpaceTourer Shine, proposte in 3 lunghezze e disponibili in configurazione da 5, 7 o 8 post; -SpaceTourer Business e SpaceTourer Business Lounge, proposta in 2 lunghezze M e XL, e disponibile in configurazione da 6 o 7 posti. (ANSA).