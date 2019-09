Con 782 Cv la Lamborghini Urus Esteso tocca i 310 km/h

Grazie a una sostanziosa iniezione di potenza di 130 Cv, che ha portato il picco massimo erogato dall'otto cilindri Lamborghini di 4,0 litri a 782 Cv a 6.200 giri al minuto, la Urus 'Esteso' è in grado di raggiungere i 310 km/h di velocità di punta e di toccare i 100 km/h con partenza da fermo in appena 3,3 secondi. Si tratta di performance da supercar, rese possibili dalla tedesca Novitec che ha sottoposto il Suv emiliano a una importante cura 'vitaminica'.

La Esteso abbina un'elevata grinta estetica a prestazioni di rilievo. E' riconoscibile per le carreggiate allargate, per le vistose appendici aerodinamiche, per l'ampio utilizzo di elementi in fibra di carbonio, per i cerchi in lega forgiati da ben 23" firmati dall'americana Vossen che calzano degli enormi Pirelli P Zero (all'anteriore di misura 285/35 R 23, al posteriore 325/30 R 23). Oltre a vantare 5 km/h in più di andatura di punta e 3 decimi in meno nello scatto da fermo rispetto al modello di serie, la Urus by Novitec promette grande piacere di guida tra le curve grazie alla coppia massima del motore incrementata sino a 1.032 Nm erogati a soli 2.900 giri, ben 182 Nm in più dello standard. Cuore dell'elaborazione sono i due moduli centralina plug-and-play N-Tronic, uno per ogni bancata di cilindri, che in abbinamento alla ricalibrazione del software di gestione del motore sovralimentato hanno permesso il notevole incremento di potenza e coppia. Nel pacchetto figurano anche nuovi scarichi ad alte prestazioni con catalizzatori adeguati alla sportività della vettura.



Il kit messo a punto nell'officina di Stetten prevede 3 livelli di potenza, di cui quello da 782 Cv rappresenta il massimo, e ben 14 elementi nuovi per la carrozzeria, disponibili sia verniciati sia in fibra di carbonio a vista. Questi possono essere ordinati anche senza l'elaborazione del motore. Le carreggiate allargate di 10 cm all'anteriore e di 12 cm al posteriore, l'assetto rivisto e abbassato di 25 mm, l'adozione di paraurti ridisegnati, i due spoiler posteriori sono alcuni delle novità più appariscenti del facelift proposto. L'interno, invece, può essere personalizzato dal cliente secondo una vasta lista di opzioni.