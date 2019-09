B-suv Opel Mokka, completa riprogettazione da estate 2020

Dalla prossima estate anche Opel Mokka, uno degli ultimi prodotti della Casa di Ruesselsheim non ancora 'aggiornato' facendo ricorso alla banca di piattaforme, motori e altri organi meccanici di PSA (che ha acquisito Opel nel 2017), debutterà sui mercati europei in una versione completamente riprogettata. Punto di partenza per Mokka 2020 - precisa AutoBild che ne ha anche ricostruito il possibile aspetto - sarà la piattaforma CM (Common Modular) che è la stessa della nuova Corsa, ma anche di diversi modelli Citroen, DS e Peugeot dei segmenti B e C. Sotto al cofano del futuro suv compatto di Opel ci sarà , oltre alle motorizzazioni benzina e diesel comuni a quelle di Corsa, anche un sistema di propulsione 100% elettrico, con unità da 136 Cv e 260 Nm di coppia, capace di un'accelerazione analoga a quella della e-Corsa (8,1 secondi) e un'autonomia di 350 km.



La e-Mokka, che come i modelli 'termici' perderà un po' l'aspetto da vero suv a favore di una linea da crossover, si affiancherà alla Grandland X ibrido plug-in, a rafforzare l'offerta degli eco-sul di Opel. Il programma di rinnovo della gamma della Casa di Ruesselsheim procede così speditamente verso la razionalizzazione delle piattaforme, con due architetture modulari al posto delle nove precedenti. Restano per ora fuori da questa revisione le piccole Adam e Karl, la Zafira Tourer e la convertibile Cascada.