Vw ID.3 R, nel 2024 l'elettrica compatta alte prestazioni

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Volkswagen, nei rispetto del programma che prevede una vera 'valanga' di modelli 100% elettrici costruiti sulla nuova piattaforma MEB, sta già preparando una variante sportiva della sua prima BEV, la hatchback ID.3 appena lanciata al Salone di Francoforte. Secondo quanto riporta il magazine britannico Autocar, questa nuova 'GTI' del prossimo decennio si chiamerà ID.3 R, come le versioni più performanti della gamma Golf, e sarà in grado di offrire prestazioni di spicco, soprattutto in accelerazione. A svelare l'esistenza di questo programma è stato il responsabile delle vendite del brand Volkswagen, Jurgen Stackmann, che ha dichiarato ad Autocar ''Se c'è un futuro per la linea dei modelli R, dovrà essere elettrico. Ma non sarà per l'anno prossimo, perché dobbiamo definire esattamente cosa dovrà rappresentare un modello R nel mondo elettrico''. In attesa della ID.3, prevista per il 2024, Volkswagen farà il debutto nelle prestazioni elettrificate con una versione ibrida plug-in ad alte prestazioni del suv Touareg, denominata appunto R. ''Oggi la parola R indica un motore a combustione ad alto rendimento - ha spiegato Stackmann - e adesso passerà a identificare i sistemi ibridi plug-in a maggiore rendimento e, poi, quelli elettrici''. Soffermandosi sulle problematiche di questa futura estensione della gamma Stackmann ha affermato che ''oggi, se si guarda alle alte prestazioni elettriche, bisogna affrontare un enorme compromesso che si paga con autonomie ridotte. Dovremmo essere in grado di offrire qualcosa di significativo in meno di cinque anni. C'è una clientela a cui piacciono le prestazioni e sono sicuro che le apprezzeranno anche in modelli auto con ID come sigla''. (ANSA)