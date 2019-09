Peugeot, al salone di Le Bourget debutta Boxer 4x4 Concept

Al Salone dei Veicoli per il tempo libero (VDL), che si terrà a Le Bourget da domani al 6 ottobre, Peugeot espone in anteprima mondiale il Boxer 4x4 Concept. La nuova calandra è scolpita nel pieno stile del marchio e presenta piccoli elementi in Cast Iron lucidi, mentre la robustezza della parte inferiore della carrozzeria si nota di più e rimanda alla slitta di protezione anteriore e ai parafanghi allargati e intagliati. Le proporzioni dell'anteriore diventano più profonde con la visiera del parabrezza. La praticità è sempre presente, perché le zone di accesso al parabrezza, o al motore dal paraurti anteriore sono state rielaborate. Viaggiare di notte sarà un'esperienza nuova e sarà possibile raggiungere il bivacco in piena oscurità come se fosse pieno giorno: l'esplorazione notturna sarà illuminata da 8 moduli LED derivati dalla Peugeot 508 e integrati direttamente nella carrozzeria, sopra il parabrezza.



Costruito su un Peugeot Boxer L3, i suoi 6 metri di lunghezza sono stati ottimizzati per offrire uno spazio da vivere di 10 metri quadrati, progettato per 3 persone. Sono state ricavate 4 zone distinte, con cucina e soggiorno, una zona letto, un bagno e il posto di guida.



L'interno è con toni chiari rilassanti che contrastano con l'esterno. L'ambiente è reso sofisticato dalla boiserie, mentre la selleria e i rivestimenti sono specifici per questo concept.



La maglia tecnica sportiva si affianca all'Alcantara grigio greval ripresa dalle nuove sellerie delle e-208 GT, 508 & 508 SW Hybrid GT e 3008 Hybrid4, ed è presente anche sulle controporte.



La scelta dei materiali è frutto di un lavoro particolare: il tavolo, il piano di lavoro e il lavabo sono in minerale naturale bianco Aragonite che associa la durezza della pietra naturale alla bellezza della ceramica, mentre tutto il pavimento ha la peculiarità di essere realizzato in materiali al 100% riciclati e al 100% riciclabili. Le plastiche utilizzate sono realizzate riciclando serbatoi di auto per l'85%, bottiglie di latte per il 10% e bottiglie bianche (ad esempio, flaconi di sapone) per il restante 5%. I 50 kg di plastica riciclata che lo compongono permettono di risparmiare 75 kg di CO2rispetto a un pavimento di plastica standard. Quest'applicazione, a lungo termine, permette di evitare che la plastica sia riciclata in un nuovo oggetto monouso.



Strizzando un occhio all'ambiente, il Peugeot Boxer 4x4 Concept adotta le più recenti tecnologie antinquinamento quali il FAP e l'SCR e rispetta le più recenti norme Euro 6 in vigore.



La trasmissione 4x4 Dangel utilizza un giunto viscoso e scatola di trasferimento anteriore. Si inserisce azionando 3 interruttori ubicati, a portata di mano, a sinistra della plancia. Vengono rese disponibili 3 modalità di guida: la modalità 2WD, quella 4WD e la modalità Lock, che attiva la trazione integrale e blocca il differenziale posteriore, utile per il superamento di ostacoli estremi. Inoltre, è poi presente la mountain bike Peugeot eM02 FS Powertube. Bicicletta a pedalata assistita, è l'ultima generazione delle e-bike. La batteria compatta è integrata nel telaio, lo stile è dinamico ed elegante. Alpine, distributore di apparecchiature multimediali integrate, si è occupato del sistema di infotainment e di navigazione. Con il suo schermo da 23 cm e la gestione dei modelli di veicoli per il tempo libero (altezza del ponte, strade strette) integra una mappatura che prevede anche le aree di servizio e un elenco completo di punti di interesse in Europa ed inoltre è compatibile con una telecamera di retromarcia e il sistema Android Auto o Apple CarPlay, per accedere direttamente sullo schermo Alpine alle applicazioni dello smartphone. Possono anche esser connessi fino a 5 telefoni in Bluetooth, di cui 2 contemporaneamente.