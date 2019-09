Al via le vendite in Europa della Bentley Bentayga Hybrid

Lusso ed ecologia vanno a braccetto sulla Bentley Bentayga Hybrid. Accreditato di una marcia in elettrico puro sino a 51 km/h, dopo il debutto sul mercato nordamericano il Suv britannico arriva anche nelle concessionarie europee. Nonostante le emissioni medie di CO2 di soli 79 g/km e consumi di benzina di 3.5 litri per 100 chilometri, il 4x4 d'Oltremanica non rinuncia alle performance elevate, che da sempre con l'esclusività sono bandiera del brand. Grazie a una coppia massima di 700 Nm, garantita dall'accoppiata fra un'unità EV e un propulsore V6 turbo a benzina di 3,0 litri, accelera da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e può raggiungere la velocità massima di 254 km/h. Le promesse di guidabilità veloce si basano su un'architettura rigida e sull'adozione di sofisticate sospensioni a controllo elettronico che dovrebbero permettere al pilota di condurlo in curva con comfort e facilità. Altri atout tecnologico di bordo è il sistema di navigazione connesso e intelligente, in grado di comunicare con la centralina di bordo per assicurare in modalità ibrida il massimo risparmio di carburante possibile. La spinta elettrica del Bentayga plug-in è assicurata da un propulsore da 94 kW di picco e 400 Nm di coppia e da un pacco batterie che può essere rifornito completamente tramite colonnina in due ore e mezza. Costruito a mano in 130 ore di lavorazione nell'impianto inglese di Crewe, rappresenta al momento il modello a più alta efficienza energetica della storia della B alata. Lo sarà almeno sino al 2023 quando la Bentley inizierà a introdurre progressivamente delle versioni elettriche delle sue vetture.



Il Bentayga Hybrid è ordinabile in tutta Europa con un prezzo base di 141.100 euro più Iva e tasse di immatricolazione. Le prime consegne sono previste entro la fine di quest'anno.