Volvo, sarà la XC40 la prima full electric del brand

Il primo modello full electric di Volvo sarà il suv XC40. Sarà svelato in anteprima il prossimo 16 di ottobre. ''Indipendentemente dall'unità che consente a un'auto di muoversi, che si tratti di un motore elettrico o a combustione interna, una Volvodeve comunque garantire la massima sicurezza - ha dichiarato Malin Ekholm, responsabile della sicurezza di Volvo Cars - . La XC40 a trazione esclusivamente elettrica sarà una delle vetture più sicure mai costruite dalla casa''. Pur basandosi sugli standard di sicurezza della XC40 originale, gli esperti in sicurezza di Volvo Cars hanno dovuto riprogettare completamente la vettura e rinforzare la struttura anteriore per ovviare all'assenza di un blocco motore, così da soddisfare i rigorosi requisiti di Volvo Cars in fatto di sicurezza e garantire ai passeggeri un livello di sicurezza pari a quello offerto da qualsiasi altra Volvo. ''I principi fondamentali in fatto di sicurezza su cui si basa questo modello sono gli stessi che caratterizzano qualsiasi altraVolvo. Un'automobile deve essere progettata per garantire la sicurezza delle persone che sono a bordo'' ha aggiunto Malin Ekholm.



Per proteggere i passeggeri e mantenere intatta la batteria in caso incidente,VolvoCars ha inoltre messo a punto una nuova ed esclusiva 'gabbia' di sicurezza sia per i passeggeri sia per la batteria sulla XC40. La batteria è protetta da una scocca di sicurezza costituita da un telaio di alluminio estruso e inserita al centro della struttura della carrozzeria della vettura, così da creare una zona deformabile incorporata intorno alla batteria.



La scelta di collocare la batteria nel pavimento dell'auto ha il vantaggio di abbassare il baricentro di quest'ultima, riducendone la tendenza al ribaltamento.



La scocca della vettura non è stata rinforzata soltanto anteriormente, ma anche nella sezione posteriore. Qui il propulsore elettrico è stato integrato nella struttura della carrozzeria per assicurare una migliore ripartizione delle forze d'impatto verso l'esterno dell'abitacolo e ridurre quindi gli effetti di un eventuale impatto sulle persone a bordo dell'auto.



La XC40 con alimentazione a batteria introduce nuove soluzioni tecnologiche anche per quanto riguarda i sistemi di sicurezza attiva. È il primo modello Volvo equipaggiato con la nuova piattaforma di sistemi di assistenza alla guida Adas (Advanced Driver Assistance System) con software sviluppato da Zenuity, la joint-venture creata da Volvo Cars e Veoneer.



La nuova piattaforma Adas è un sistema di sicurezza attiva moderno costituito da una serie di radar, videocamere e sensori a ultrasuoni. La sua natura scalabile consente ulteriori sviluppi e ottimizzazioni del sistema e il suo impiego come base per la futura introduzione della tecnologia di guida autonoma.