Audi RS Q3, nuova generazione dei suv 'alte prestazioni'

Non si arresta la strategia di Audi che punta a soddisfare le esigenze e le richieste della clientela - soprattutto nel segmento più vivace, quello dei suv - con varianti sempre più attraenti e destinate alle nicchie di mercato. E' ora la volta della nuova generazione delle due versioni sportive RS, cioè high performance, del diffuso suv Q3.



Entrambi questi sport utility compatti dei Quattro Anelli sono caratterizzati da prestazioni di alto livello grazie al nuovo motore benzina 5 cilindri da 400 Cv e da un design muscolare e dinamico, senza per questo rinunciare al confort, al rispetto ambientale e in generale alla massima fruibilità nell'utilizzo quotidiano. "Audi RS Q3 inaugura un segmento - ha detto afferma Oliver Hoffmann, CEO di Audi Sport GmbH, la divisione che produce questi modelli - e torniamo a essere trendsetter nel settore delle elevate prestazioni mettendo ulteriormente a frutto il potenziale Audi Sport".



Già esteticamente RS Q3 e RS Q3 Sportback evidenziano il loro carattere e le elevate performance: la mascherina single frame è più ampia rispetto a Q3 e Q3 Sportback, è priva della classica cornice e utilizza una griglia a nido d'ape a effetto tridimensionale in nero lucido. Inediti anche i paraurti RS con generose prese d'aria laterali, ed in cui i deflettori presentano un aggressivo design a forma di boomerang. Il DNA delle Audi RS è ribadito anche dalle affilate feritoie tra calandra e cofano motore.



RS Q3 Sportback è più bassa di 45 mm rispetto a RS Q3 in quanto caratterizzata - come nel modello non sportivo - dalla linea del tetto in stile coupé. Entrambe le nuove RS Q3 presentano passaruota maggiorati e un'impronta a terra più ampia di 10 mm rispetto alle Q3 standard. Altrettanto aggressivo l'andamento della zona posteriore, con uno spoiler in nero lucido nella RS Q3 Sportback mentre nella RS Q3 spicca la presenza di un impianto di scarico con due uscite ovali separate, integrate alle estremità del paraurti specifico RS. Di serie, RS Q3 ed RS Q3 Sportback sono dotate di proiettori a Led che, a richiesta, possono diventare Matrix con indicatori di direzione dinamici e inserti bruniti specifici. Anche i gruppi ottici posteriori sono a Led.



Il carattere decisamente dinamico di Audi RS Q3 e RS Q3 Sportback deriva dalla presenza sotto al cofano del motore 2.5 turbo TFSI a 5 cilindri, capace di erogare 400 Cv e 480 Nm di coppia, in abbinamento alla trasmissione a doppia frizione S Tronic a 7 rapporti e alla trazione integrale permanente Quattro.



La gestione selettiva della coppia sulle singole ruote favorisce la maneggevolezza. Il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi Drive Select prevede sei modalità: comfort, auto, dynamic, efficiency e i nuovi setup RS1 ed RS2.



Tramite l'MMI, il conducente può personalizzare le modalità RS, attivabili mediante un tasto al volante (di serie).



Le nuove versioni RS del suv Q3 scattano da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, con una velocità massima autolimitata a 250 km/h o, a richiesta, a 280 km/h.



In virtù della sequenza di accensione 1-2-4-5-3 dei cilindri, il sound allo scarico delle Audi RS Q3 e RS Q3 Sportback è unico e inconfondibile. Una caratteristica costante dagli Anni '80 ad oggi, ulteriormente enfatizzata dall'impianto di scarico RS, disponibile - a richiesta - nella variante sportiva corredata da terminali neri.



Il 'trattamento RS' porta in dote l'assetto sportivo con ribassamento di 10 mm rispetto a Q3 e Q3 Sportback, lo sterzo progressivo con taratura specifica e per la prima volta, le ruote da 21 pollici. Come optional sono previsti anche i freni carboceramici con pinze monoblocco rifinite in grigio, rosso o blu. A richiesta, sono disponibili le sospensioni RS plus a regolazione adattiva dell'assetto DCC (Dynamic Chassis Control) che operano a vantaggio della stabilità e dell'agilità senza pregiudicare il confort. RS Q3 ed RS Q3 Sportback saranno disponibili presso le Concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre del 2019.