Aston Martin DBX, ormai pronto il primo super-suv di Gaydon

Ancora tre mesi e i riflettori si accenderanno finalmente sul primo suv nella storia di Aston Martin. La Casa di Gaydon - che è controllata, va ricordato, dalla italiana Investindustrial della famiglia Bonomi - ha infatti annunciato per dicembre la presentazione di DBX (questo il nome del nuovo modello) che avrà sotto al cofano un V8 biturbo da 4,0 litri in grado di erogare 550 Cv con una coppia massima 700 Nm - già utilizzato nella Vantage e nella DB11 - diventando così il propulsore V8 più performante nella gamma attuale Aston Martin. Con l'avvicinarsi della presentazione di DBX è entrato nelle fasi finali del programma di test più completo tra quelli svolti in precedenza dalla Casa di Gaydon, spaziando da situazione di guida nel mondo reale e su strade aperte al traffico fino alle valutazioni 'estreme' sulle piste ad alte prestazioni in tutto il mondo compresi i due principali centri di ingegneria del marchio a Silverstone, nel Regno Unito e al Nuerburgring, in Germania. Il team guidato dall'ingegnere capo Matt Becker - mentre effettuava i test di durata sull'impegnativo circuito tedesco - ha misurato con DBX velocità in curva pari a quelle ottenute con la Vantage e raggiungendo valori di frenata superiori alla DBS Superleggera. Una combinazione di prestazioni che la stessa azienda definisce 'brutale' per un suv e che ha permesso ai tester di Aston Martin di scendere ripetutamente sullo Nordschleife sotto il tempo di 8 minuti.



Il programma di messa a punto di DBX continua senza sosta, come ha confermato lo stesso Becker: ''Abbiamo concentrato il nostro lavoro per garantire con una specifica calibrazione di questo V8 twin-turbo 4,0 litri che DBX offra offra l'usabilità quotidiana e la raffinatezza previste per questo tipo di suv, ma concentrandoci pesantemente anche sulle dinamiche di guida coinvolgenti tipiche di ogni Aston Martin''.