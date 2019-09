Skoda, con Superb iV s'inaugura 'era' ibrido plug in

Con Superb iV, Skoda inaugura la stagione della trazione ibrida plug-in. La combinazione del quattro cilindri benzina 1.4 TSI 156 CV e di un motore elettrico da 85 kW, integrato nel cambio DSG a 6 rapporti, consente una mobilità efficiente, senza però rinunciare alle prestazioni. La batteria agli ioni di litio da 37 Ah e 13 kWh permette di raggiungere un'autonomia in modalità elettrica fino a 56 km, mentre l'autonomia complessiva raggiunge i 930 km, con emissioni medie di CO2 di 35 g/km (ciclo WLTP). Il motore elettrico da 85 kW può spingere l'auto in modalità a zero emissioni oppure lavorare in sinergia con il motore termico per migliore l'efficienza complessiva. Il sistema Driving Mode Select di serie offre tre impostazioni: modalità Sport, Elettrica e Ibrida. In Sport vengono messi a disposizione 218 CV (160 kW) e 400 Nm di coppia massima. In modalità elettrica, Skoda Superb iV percorre con la sola energia della batteria fino a 56 km con velocità massima di 140 km/h, mentre in modalità ibrida l'elettronica regola la cooperazione tra i due motori.



Disponibile dai primi mesi 2020, Superb iV mantiene inalterata l'elevata l'abitabilità del modello e mette a disposizione un vano bagagli che si colloca ai vertici tra i modelli ibridi del segmento, con una capacità che va da 485 litri a 1.610 litri per berlina e da 510 lt a 1.800 lt per la Wagon.



Superb iV è proposta in Italia nelle versioni Executive, Style, SportLine e Laurin&Klement. Già a partire dalla versione di accesso, l'auto vanta una dotazione di serie di particolare rilievo che include i gruppi ottici full Led, il climatizzatore automatico, il controllo elettronico adattativo dell'assetto, i sistemi di sicurezza attiva Front Assistant, radar ACC, Lane Assistant, Side Assistant con Rear Traffic Alert e sensori per il parcheggio anteriori e posteriori. Sempre di serie il navigatore Amundsen con eSim nativa che permette l'aggiornamento over the air di mappe e sistema operativo e grazie alla connessione in rete offre il controllo del traffico on-line e funzionalità avanzate quali per esempio previsioni meteo o newsfeed. Di serie anche la connettività smartphone senza fili, Wireless SmartLink con Apple Car Play Wireless. Tramite il controllo remoto via App Skoda Connect è possibile programmare il momento della ricarica dell'auto e comandare a distanza la climatizzazione.



Il listino per la berlina parte da 39.400 euro mentre per la Wagon è da 40.500 euro.