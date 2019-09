Jaguar I-Pace SVO, il futuro suv elettrico alte prestazioni

Jaguar sta lavorando ad una nuova versione del suo suv elettrico I-Pace, per fare concorrenza alle varianti 'hot' delle Tesla e all'imminente arrivo di nuovi modelli 100% elettrici Audi.



Sviluppato dalla divisione Special Vehicle Operations (SVO) della Casa britannica, questo nuovo modello - secondo quanto riportato dal magazine Autocar - usufruirà dell'esperienza che Jaguar, e in particolare la divisione SVO che è incaricata di questo programma racing, ha maturato con le auto dell'I-Pace eTrophy che gareggiano in concomitanza con le prove del Campionato di Formula E. ''Quelle macchine - ha detto Michael van der Sande, responsabile di Jaguar Special Vehicle Operations - provengono tutte dalla nostra base di Oxford Road e ci hanno insegnato molto. Il ciclo di lavoro della batteria è però molto diverso nelle corse e abbiamo già imparato molto su gestione della batteria, gestione termica e sviluppo del software che potrebbero essere utili per modelli stradali''. L'ipotesi, scrive Autocar, è che la I-Pace SVO possa disporre di una potenza superiore ai 395 Cv del modello di serie, e poter garantire così prestazioni da vera sportiva. Il programma non ha ancora avuto luce verde dal Gruppo JLR, ma come ha detto van der Sande ''Quando arriverà il via, saremo pronti''.