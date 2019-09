C5 Aircross, comfort e tecnologia: i must del large suv

Un anno prima era stato presentato in Cina, in concomitanza con il lancio europeo di C3 Aircross.



Questo perché il mercato del Paese della Grande Muraglia risultava essere il 'target' di riferimento naturale per un modello di queste dimensioni. Eppure, quando è approdato in Europa, C5 Aircross ha avuto un riscontro di pubblico davvero inatteso e sorprendente. Questo grazie anche al grande successo commerciale di C3 Aircross e di C4 Aircross presentato ad aprile al Salone di Pechino. Prodotto in Francia nella fabbrica di Renne-La Janais, e commercializzato dalla fine dello scorso anno, C5 Aircross sarà il primo veicolo Citroën a disporre di una versione Plug-In Hybrid PHEV dall'inizio del 2020.



Dotato di una personalità forte, C5 Aircross si distingue per lo stile unico, energico e protettivo. Lungo 4,50 m, robusto e muscoloso, imponente ma non aggressivo, si distingue dagli altri suv per i volumi fluidi impreziositi da elementi grafici forti come gli Airbump, per le ruote di grandi dimensioni da 720 mm di diametro, per la distanza dal suolo di 230 mm e per le barre al tetto specifiche. L'abitacolo trasmette una sensazione di protezione e di spazio, grazie alla plancia dallo sviluppo orizzontale, ai sedili avvolgenti la cui posizione di guida rialzata permette di dominare la strada, alla console centrale ampia e ai materiali accoglienti. Come gli ultimi modelli Citroën, C5 Aircross propone un'ampia offerta di personalizzazione, con 30 combinazioni per gli esterni grazie a 7 tinte per la carrozzeria, una proposta bi-colore con tetto a contrasto Black e 3 Pack Color costituiti da dettagli colorati sul paraurti anteriore, sugli Airbump nella parte inferiore delle porte anteriori e sul profilo inferiore delle barre al tetto. Sono 5 invece gli ambienti interni proposti, con colori e materiali complementari dai toni luminosi e caldi, in uno stile 'casual chic' valorizzante e di tendenza. Emblema del programma Citroën Advanced Comfort, C5 Aircross si distingue per il benessere e lo spazio a bordo. Offre un comfort globale, tipicamente Citroën, grazie a due principali innovazioni, le sospensioni Citroën con Smorzatori Idraulici Progressivi (Progressive Hydraulic Cushions) e i sedili Advanced Comfort, capaci di filtrare le asperità della strada e garantire un comfort di guida senza paragoni: un invito al viaggio per tutti i passeggeri. Propone una modularità unica per il segmento, in particolare con 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, ribaltabili a scomparsa e un volume del bagagliaio Best in Class cha va da 580 l a 720 l. Al passo con i tempi, con un display digitale da 12,3'' e un Touch Pad da 8'' con schermo capacitivo, Il suv C5 Aircross dispone di 20 sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, come la tecnologia Highway Driver Assist, dispositivo di guida autonoma di livello 2, e 6 tecnologie di connettività all'avanguardia. Ultra connesso, propone la ricarica wireless per smartphone e la ConnectedCAM Citroën, C5 Aircross è dotato di motorizzazioni benzina e Diesel efficienti e performanti da 130 cv a 180 cv, e del cambio automatico EAT8.