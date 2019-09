Citroen, l'offensiva suv parte da C3 Aircross: è già storia

Due anni fa era stata una delle protagoniste dello stand Citroen al salone di Francoforte 2017.



Il lancio sarebbe avvenuto da lì a un mese con risultati che hanno superato qualsiasi aspettativa raggiungendo, a soli 20 mesi dal lancio, ben 200mila consegne. Merito della somiglianza con la sorella minore, la bestseller C3, che continua ad essere tra le preferite del mercato, ma anche e soprattutto merito di una scelta di stile sapiente e coraggiosa, che ha permesso di realizzare un suv di segmento B, adatto per la città e per il tempo libero, dalle linee non convenzionali. L'approccio stilistico della C3 Aircross è "people minded" e si ispira alle aspettative dei clienti: i disegnatori hanno previsto un'ampia possibilità di customizzazione della vettura con ben 85 combinazioni differenti, a partire dagli otto colori della carrozzeria, le tre tinte del tetto e quattro pack colour differenti per gli interni. Un'auto, insomma, tailor made che fa del comfort e della luminosità di bordo (grazie al tetto panoramico opzionale) i suoi fiori all'occhiello, ma non solo. A bordo, grazie alle dimensioni generose (l'auto è lunga 4,15 metri ed è larga 1,76 per un'altezza di 1,64 ed un passo di ben 2,60) che non penalizzano comunque la compattezza, l'abitacolo e' spazioso e versatile. La modularità invece è da "top player": abbattendo la fila posteriore, il volume di carico del bagagliaio passa dai 410 litri ai 1.289. Ripiegando poi il sedile del passeggero anteriore, che puo' diventare un tavolino, e' possibile caricare a bordo oggetti per una lunghezza massima di 2,40 metri.



In pieno stile Citroen l'attenzione è rivolta anche ai sistemi di assistenza alla guida: a bordo sono disponibili 12 differenti dispositivi Adas. Tra questi la funzione keyless, il sistema head up display, la telecamera posteriore, il park assist, il safety brake, l'avviso di superamento della carreggiata ed il riconoscimento dei limiti di velocità. Ma la tecnologia di bordo passa anche per la connessione con la possibilità di ricarica wireless del cellulare e compatibilità con Android Auto, Apple CarPlay e Mirror link.



Al lancio quattro motori benzina disponibili - PureTech 82, 110 S&S (anche con cambio automatico) e 130 S&S e due diesel BlueHDi (100 e 120 S&S) per questo suv compatto che e' disponibile negli allestimenti Live, Feel e Shine.



Esteticamente a prima vista, nuova C3 Aircross ripropone tutti i canoni estetici tipici di un'auto del Double Chevron con la firma luminosa anteriore e posteriore in primo piano.



L'altezza dal suolo aumentata di 20 mm e la posizione di guida rialzata sottolineano tutto il carattere robusto e possente di un suv dalla personalità originale, grazie agli inserti colorati. Disponibile, infine, opzionalmente la terza fila di finestrini con effetto veneziana a tutela della privacy.