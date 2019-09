Nuova Panda Trussardi, versione luxury su base Cross Look

Fiat Panda, la più amata dagli italiani e dagli europei, stabilisce un nuovo record nella sua lunga storia. Con la presentazione avvenuta oggi nella prestigiosa sede di piazza della Scala a Milano, il debutto della inedita versione Trussardi crea infatti la prima 'luxury Panda'. Sviluppata su base Cross look, Trussardi Panda è nata dalla collaborazione tra due marchi che hanno fatto la storia nei rispettivi settori, portando il meglio del Made in Italy nel mondo e stabilendo un altro primato, in quanto si tratta della prima operazione di co-branding che coinvolge Fiat Panda e una Casa di moda.

''Panda vanta 39 anni di successi - ha ricordato Olivier Franois, president Fiat Brand Global - È l'auto più venduta in Italia da 6 anni e la city car più venduta in Europa dal 2003. 7 milioni e mezzo di unità vendute, di cui 5 milioni ancora in circolazione e, allo stesso tempo, è l'auto dei record: è stata la prima city car a quattro ruote motrici, il primo suv urbano, la prima auto a scalare l'Everest e oggi la nuova Panda Trussardi diventa la prima luxury Panda''. Panda è la 'modella', sempre giovane, scelta per indossare Trussardi. Lo fa nel body Cross, progettato per l'avventura off-road con un tocco di stile, irrinunciabile per affrontare al meglio il fuoristrada, così come le piccole sfide quotidiane. E debutta con una inedita ed esclusiva livrea opaca, Caffè Italiano, a contrasto con dettagli neri lucidi. All'interno, in perfetto stile fashion, un prezioso salotto con nuovi materiali, nuance inedite e l'inimitabile tocco sartoriale di Trussardi rappresentato dalle cinture di sicurezza tessute con il logo della Casa di moda, e con il simbolo del Levriero sul volante e la selleria.

''Trussardi è stato il primo brand italiano a portare la moda al grande pubblico - ha ricordato Tomaso Trussardi chairman dell'azienda milanese - sfilando nelle piazze e nei luoghi più vicini alle persone. Da sempre creiamo prodotti dal design unico e la nostra visione di brand è inclusiva e poliedrica. Per questo Fiat Panda indossa lo stile Trussardi e si trasforma in un'automobile al tempo stesso contemporanea, funzionale e curata in ogni dettaglio. Sono molto soddisfatto di questa collaborazione e ringrazio il team Fiat per aver creduto insieme a noi a questo progetto''.

La nuova Panda Trussardi è un lussuoso e democratico passe-partout su quattro ruote, con cui sentirsi a proprio agio in palestra come a teatro, in città, al mare o in montagna con tutta la famiglia. Nuova Panda Trussardi nasce come un capo passe-partout, adatto a qualsiasi utilizzo e che ti fa sentire a proprio agio in ogni situazione. Si rivolge a chiunque cerchi una 'cittadina' o una compagna di viaggio esclusiva, capace di rispondere alle esigenze di spazio e mobilità delle famiglie. È disponibile con i brillanti TwinAir Turbo 0.9 a benzina da 85 Cv, a trazione anteriore e a trazione integrale, oltre al 1.2 da 69 Cv. Sarà possibile scoprirla in tutte le concessionarie Fiat durante i porte aperte nei fine settimana del 21-22 e 28-29 settembre, anche nella versione trazione integrale per evadere dalla città ed essere veramente pronti a tutto.