Salone Camper 2019, Ford presenta il Transit Custom Nugget

Ford Italia è fino al 22 settembre al Salone del Camper 2019 con il nuovo Transit Custom Nugget, il camper realizzato in collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper.



Il nuovo Transit Custom Nugget, versatile e affidabile, è dotato delle tecnolgie innovative del Transit Custom reinterpretate in ottica camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere esperienze outdoor,senza rinunciare a comfort e sicurezza.



Il design degli interni ha permesso di modellare e gestire tutti gli spazi con l'obiettivo di incontrare e soddisfare ogni esigenza di praticità. I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa creano una piacevole zona giorno per vivere il viaggio con famiglia o amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il necessario per mettersi ai fornelli anche in movimento. L'area dedicata include un piano cottura a gas a due fuochi, lavello, frigo e tutto lo spazio per la dispensa. La versatilità del nuovo Transit Custom Nugget permette di cambiare facilmente la configurazione dell'interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno. Sul fronte tecnologie, il nuovo Transit Custom Nugget dispone di una serie di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi figurano il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente, che consente di rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva eventuali scostamenti involontari.



Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da 130 CV e 185 CV, quest'ultima anche abbinata al cambio automatico. Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7 centimetri rispetto a quella standard.



Lo spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette integrata, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio più grande.