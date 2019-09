Fiat 500X Sport, meno crossover e più compatta 'pepata'

Si chiama Sport ed è la proposta Fiat per una nuova versione della 500X aggiornata per diventare un'auto più aggressiva, più esclusiva e soprattutto più emozionante da guidare sull'asfalto rispetto alle 500X Urban e Cross. Per raggiungere questo obiettivo gli ingegneri Fiat - è stato sottolineato ieri durante la presentazione a Coverciano, la 'casa' della Nazionale di Calcio - similmente a quanto avrebbe fatto un 'preparatore atletico', hanno dato vita a un programma specifico per incrementarne l'attitudine sportiva. Nuova 500X Sport si caratterizza per un assetto più 'stradale' che nasce da una riduzione di 13 mm dell'altezza da terra rispetto alle versioni Urban e Cross, e dall'adozione, a richiesta, dei nuovi pneumatici 225/40 con prestazioni sportive montati su cerchi in lega da 19 pollici dal disegno specifico. Il risultato finale - come è stato possibile verificare sulle belle strade delle colline fiorentine - è una 500X che risulta più precisa negli inserimenti e più veloce in curva.



Nella famiglia 500X arriva la grintosa versione Sport

Rispetto alla 500X Cross con cerchi da 18 pollici - la nuova versione sportiva evidenzia un aumento dell'8% dell'accelerazione laterale, che si traduce in un miglioramento della tenuta e della sicurezza attiva. Il nuovo tuning delle sospensioni esalta notevolmente la reattività d'ingresso in curva, tanto da ridurre il sottosterzo del 26%, così come il sovrasterzo che si riduce del 17%.



Promossa anche la taratura del sistema sterzante che fornisce un feedback più preciso e reattivo, così come si apprezza la presenza della tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) nelle sospensioni che garantisce tenuta di strada, maneggevolezza e sicurezza, senza compromettere il confort.

Migliorata, nella 500X Sport, anche la 'muscolatura': l'auto è proposta, nella variante di punta, con il prestazionale 4 cilindri benzina 1.3 FireFly Turbo da 150 Cv abbinato al cambio automatico a doppia frizione. La risposta è davvero pronta e la progressività dei cambi marcia permette uno stile di guida dinamico, ma anche 'rilassato' quando il traffico obbliga a sollevare il piede dall'acceleratore. Per soddisfare qualunque esigenza nuova 500X Sport può essere ordinata quattro motorizzazioni, tutte abbinate alla trazione anteriore: i due benzina FireFly Turbo - 1.0 da 120 CV con cambio manuale a sei marce e 1.3 da 150 CV con cambio automatico DCT a doppia frizione a sei marce (a richiesta i comandi al volante) e i due turbodiesel Multijet 1.3 da 95 Cv abbinato al cambio manuale a cinque marce e 1.6 da 120 Cv con cambio manuale a sei marce o cambio automatico DCT a doppia frizione a sei marce (a richiesta i comandi al volante). Su strada la nuova 500X Sport è facilmente riconoscibile soprattutto quando 'indossa' la nuova divisa Rosso Seduzione - esclusiva di questa versione - che mette in risalto le linee della carrozzeria. Spiccano poi i dettagli grigio titanio (maniglie, inserti sul paraurti anteriore a sua volta di disegno specifico, modanatura frontale, calotte degli specchi retrovisori e la maniglia portellone con logo nel trattamento Myron). Inoltre, l'aggressività è sottolineata da numerosi elementi sportivi di serie, quali le minigonne laterali e gli archi passaruota in tinta carrozzeria, il paraurti posteriore con diffusore, il doppio scarico cromato - disegnato in esclusiva per questo modello - e frontalmente i gruppi ottici Full Led accoppiati a fari fendinebbia Led. A richiesta sono ordinabili gli speciali pneumatici Sport con cerchi in lega da 19 pollici e coprimozzo nero lucido (standard i cerchi specifici da 18). Inoltre, entro fine anno arriveranno dei nuovi cerchi da 19 pollici dal look ancora più sportivo sviluppati da Mopar, e personalizzabili nelle tinte Matte Bronze, Miron, Dark Miron, Copper e Titanium. La stessa impronta sportiva ed elegante degli esterni si ritrova all'interno: tonalità scura per imperiale e montanti anteriori; grafica TFT del quadro strumenti con elementi rossi; pomello cambio in alluminio; volante sportivo in techno-pelle tagliato in basso; plancia in grigio titanio e in tinta Myron e finiture in Rosso Seduzione. A richiesta, poi, è previsto il rivestimento in Alcantara per il volante. Completano l'ambiente i nuovi ed esclusivi sedili in tessuto nero con inserti in vinile e logo grigio ''500'', la lunetta in vinile nero e le cuciture specifiche in grigio/rosso. Il debutto è previsto per il week end del 14 e 15 settembre con un primo Porte Aperte, a cui seguiranno quelli del 21-22 e del 28-29. Prezzi a partire da parte da 24.500 euro (versione 1.0 T3) mentre la 500X 1.3 T4 Sport costa 27.000 euro. Attiva anche per questo modello la formula finanziaria Zero+Zero: niente anticipo, niente interessi, con rate a partire da 189 euro al mese fino a 72 mesi.