Salone Camper 2019: ecco Mercedes Marco Polo, anche Horizon

(ANSA) - ROMA, 13 SET - In occasione del Salone del Camper, che apre i battenti domani alla Fiera di Parma, Mercedes-Benz Vans si conferma protagonista portando in scena numerose novità tra cui il Marco Polo, camper compatto della Stella che apre nuovi orizzonti nel segmento dei veicoli per il tempo libero e consente di viaggiare nel tipico comfort di una berlina Mercedes, al volante di una vera e propria casa su quattro ruote. Anteprima anche per il Marco Polo Horizon che amplia la famiglia dei camper Van della Stella. Tra i protagonisti del Salone anche lo Sprinter che con sua la versione Tractor Head incontraogni esigenza degli allestitori.



Tra i protagonisti dell'edizione di quest'anno anche lo Sprinter in versione Tractor Head, riservata esclusivamente agli allestitori, come risposta ad una crescente richiesta di veicoli idonei ai viaggi privati offrendo una grande liberà di configurazione nell'ideazione e nell'utilizzo degli allestimenti.



La famiglia MarcoPolo, basata sulla Classe V, beneficia di tutte le novità relative al primo restyling realizzato per la monovolume della Stella. Gli autocaravan ed i veicoli per il tempo libero di dimensioni compatte Marco Polo e Marco Polo Horizon si presentano infatti con un frontale ridisegnato, la nuova gamma di vernici e cerchi in lega leggera, le nuove bocchette d'aerazione ed i nuovi rivestimenti degli interni. A questi si aggiungono il nuovo motore diesel con nuova potenza massima di 176kW (239CV), nonché il Brake Assist attivo ed il sistema di assistenza abbaglianti Plus.



Marco Polo coniuga funzionalità e stile, aprendo nuovi orizzonti nel segmento dei veicoli per il tempo libero compatti e consente di viaggiare nel tipico comfort di una berlina Mercedes, al volante di una vera e propria casa su quattro ruote, ideale per gli amanti delle vacanze all'aria aperta.



Il camper compatto della Stella offre un blocco cucina con due fuochi, lavello, box frigorifero e tre cassetti, scomparti ed armadi, un guardaroba, un divano-letto nel vano posteriore, sedili anteriori girevoli, un tavolino ribaltabile e scorrevole ed un letto sollevabile alloggiato sotto il tetto per un totale di quattro posti letto.



Il design degli interni, caratterizzato da un elegante contrasto di zone chiare e scure, il rivestimento del pianale di serie in look 'yacht deck' ed una suggestiva illuminazione a LED dell'abitacolo, con luci soffuse interne 'ambient' a richiesta, creano un ambiente esclusivo.(ANSA).