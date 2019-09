Salone Camper 2019, 3 modelli Peugeot per tutte le taglie

sIn occasione della decima edizione del salone del Camper, in programma da domani al 22 settembre a Parma, Peugeot sarà presente con tre soluzioni per il tempo libero: il Bravia Swan 599 Trend realizzato partendo da un Peugeot Boxer BlueHDi 165 S&S, il Peugeot Expert Klubber BlueHDi 180 S&S EAT8 ed il concept Peugeot Rifter 4x4 by Dangel dotato di tenda Overland e Mountain-bike elettrica Peugeot eM02 FS Powertube.



Il veicolo più grande dello stand del Leone sarà il Bravia Swan 599 Trend realizzato in collaborazione con Bravia Mobil partendo da un Peugeot Boxer L3H2 con la nuova motorizzazione BlueHDi 165 S&S. Si tratta di un mezzo pensato per esaltare lo spirito outdoor garantendo però un elevato livello di comfort all'interno ed una elevata versatilità dell'abitacolo. Lungo poco meno di 6 metri, è disponibile anche nella versione Swan 636, lunga 36,5 cm in più e basato sulla versione L4H2 di Peugeot Boxer. Alto 2 metri e 59 centimetri ed in grado di garantire un'altezza interna di 1 metro e 89, il Bravia 599 può accogliere comodamente al suo interno 4 persone. A livello meccanico, il Bravia 599 può contare sulla collaudata e affidabile meccanica del Peugeot Boxer dotata della motorizzazione BlueHDi 165 ed annovera la presenza di serie del Cruise Control, dell'Intelligent Traction Control, i fari fendinebbia ed i Fari diurni a LED ed il volante rivestito in pelle. Il prezzo al pubblico di Bravia Swan 599 Trend parte da 47.500 euro.



A contendergli la scena sullo stand del Leone ci sarà il Peugeot Expert allestito da Klubber, un veicolo molto interessante che ha come base di partenza il veicolo commerciale del Leone di maggior successo nella configurazione di lunghezza intermedia, vale a dire quella da 4,96 metri. Dotato di tenda a soffietto sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la guida o 4 durante la notte.



Rappresenta la soluzione ideale per chi vuole utilizzare un veicolo dalle dimensioni contenute ma beneficiando di una elevatissima versatilità interna. Grazie all'altezza contenuta sotto i 2 metri con tenda a riposo, non cambia sotto il profilo estetico e nemmeno per ciò che riguarda il piacere di guida.



Elegante, robusto e facile da vivere, il Peugeot Expert Klubber si fa apprezzare per gli spazi interni dell'abitacolo dove trova posto un frigorifero da 39 litri, un serbatoio per l'acqua bianca da 45 litri e da 25 litri per le acque nere ed un sistema di riscaldamento (opzionale) da 2000 W. Tre le configurazioni dell'abitacolo: road in grado di ospitare fino a 7 passeggeri, camping dove gli occupanti possono essere fino a 5 e night per 4 persone (prezzi a partire da 49.033 euro).



A contendere la parte da protagonista ci sarà anche il Peugeot Rifter 4x4 Concept by Dangel, il prototipo svelato qualche mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del Leone che ha realizzato il sistema di trazione integrale. Dotato della motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S del Rifter di serie, questo prototipo esalta ancor più lo spirito d'avventura che ha il modello di origine. La trazione integrale permette di ampliare il raggio di azione del veicolo mentre la tenda Overland installata sul tetto permette agli occupanti di vivere al massimo l'avventura.



Peugeot Rifter 4x4 Concept si caratterizza anche per il design specifico ed ancora più incisivo e deciso. Pensato per l'avventura su tutti i tipi di percorsi, oltre alla trazione integrale, adotta pneumatici specifici e altezza dal suolo rialzata di ben 80 mm. Per spingersi ancora oltre, viene abbinato alla nuova mountain-bike elettrica Peugeot eM02 FS Powertube, con batteria integrata direttamente nel telaio. La trazione 4x4 by Dangel utilizza un giunto viscoso e si inserisce azionando un selettore ubicato a portata di mano sulla plancia, a destra della leva del cambio, con 3 modalità di guida: la modalità 2RM permette di guidare con la sola trazione anteriore, per la guida quotidiana; la modalità 4RM, in cui la trasmissione trasferisce la coppia alle ruote posteriori in caso di perdita di motricità e la modalità lock attiva la trazione integrale e blocca il differenziale posteriore, per superare anche gli ostacoli più estremi.