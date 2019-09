Vision EQS, showcar dal design dirompente con digital light

Esattamente due anni fa a Francoforte Mercedes lanciava quello che sarebbe diventato il suo brand elettrico EQ. Ad alzare il velo sulla concept EQ A era l'allora numero uno di Daimler Dieter Zetsche. A distanza di due anni, l'evoluzione è impressionante. Accanto alla nuova Vision EQS, una show car che rappresenta l'alto di gamma delle auto a zero emissioni e che arriva a pochi mesi dal lancio (su strada) della EQC, c'è il nuovo presidente Ola Källenius pronto a svelare tutti i dettagli di questo esemplare dal design unico e dirompente. Perfezione artigianale, design emozionale, materiali pregiati e piacere di guida individuale resteranno molto ambiti anche in futuro; perché l'idea del lusso, oggi come in futuro, è anche e soprattutto sinonimo di libertà personale.



Con le sue innovative, proporzioni allungate "one bow", Vision EQS porta in una nuova dimensione la filosofia di design "Progressive Luxury" delle vetture EQ di Mercedes-Benz. Il fluido e allo stesso tempo energico design scultoreo degli esterni conferisce alla showcar un aspetto maestoso, caratterizzato dalla perfetta armonia fra ampio spazio ed estetica aerodinamica.



Tecnologicamente all'avanguardia, i fari digital Light integrati nel listello luminoso esterno perimetrale a 360°, ciascuno con due moduli a lenti olografiche, non soltanto conferiscono alla vettura l'aspetto imponente tipico di Mercedes, ma consentono anche un numero pressoché illimitato di rappresentazioni, anticipando i futuri scenari luminosi di Mercedes-Benz.



Anche il logo del marchio è chiamato ad assolvere a nuove funzioni: 229 stelle singole luminose formano la fascia delle luci posteriori, integrata senza giunture, e fanno brillare la Stella del marchio con modalità finora inedite.



L'interazione fra vettura e ambiente non si limita alle sole luci. La mascherina del radiatore digitale, realizzata per la prima volta al mondo con una matrice luminosa formata da 188 LED singoli, offre un nuovo livello di precisione segnaletica.



Quando il Black Panel si anima, le stelle e i pixel apparentemente privi di peso generano un affascinante effetto di profondità tridimensionale. Gli interni traggono ispirazione dal mondo degli yacht di lusso. Un linguaggio formale chiaro e fluente permette di raggiungere una nuova serenità e, allo stesso tempo, la visione di una moderna interpretazione del lusso del futuro.



Per la prima volta l'intera plancia portastrumenti si fonde con il corpo dell'elemento decorativo anteriore creando negli interni una vera e propria scultura. Con la sua architettura aperta e profonda, la plancia circonda gli occupanti come il ponte di un'imbarcazione. Un'atmosfera particolare è assicurata anche dai materiali scelti per gli interni della showcar; con coerenza Mercedes-Benz ha ulteriormente perfezionato l'impiego di materiali sostenibili e utilizza sia materiali tradizionali che tecnologicamente all'avanguardia. Oltre al legno autoctono di sicomoro, viene impiegata una pregiata microfibra Dinamica color bianco cristallo ottenuta dal riciclaggio di bottiglie di PET, cui si aggiunge una pelle artificiale dalla raffinata superficie tecnica equivalente a una pelle nappa. A bordo non manca l'interazione intuitiva dell'MBUX mentre dal punto di vista della propulsione a disposizione ci sono 350 kW di potenza che consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4,5 secondi.



Ma non solo la dinamica di marcia è notevole; anche l'elevata efficienza energetica stabilisce uno standard di riferimento.



Grazie alla gestione previdente dell'utilizzo dell'energia la showcar può così contare sulla confortevole autonomia massima di 700km secondo lo standard WLTP. Assumendo una potenza di ricarica di 350 kW, la showcar ricarica la batteria fino all'80% in meno di 20 minuti. Questa vettura supporta il conducente con la guida semi-autonoma di livello 3, per esempio nei lunghi viaggi in autostrada. Grazie alla modularità della sensoristica, in avvenire il livello di autonomia potrà essere esteso fino alla guida completamente autonoma.