Honda e, l'elettrica giapponese con potenze da 136 a 154 cv

Honda alza il velo sulla nuova city car a zero emissioni. Un'anteprima di quanto abbiamo visto qui al salone di Francoforte, c'era stata a Ginevra quest'anno e ben due anni sempre qui al Frankfurt Messe con la Urbani EV Concept.



Oggi la casa giapponese svela i prezzi della Honda e che sarà in vendita a partire da 35.500 euro (escluso incentivo statale). La versione di partenza è quella da 136 CV (100 kW): si arriva fino a 38.500 euro per l'allestimento Advance, che prevede ulteriori dotazioni e un motore da 154 CV (113 kW).



Gli ordini di Honda e saranno aperti in alcuni mercati selezionati a partire da settembre; i clienti di Germania, Francia, Norvegia e nel Regno Unito riceveranno le prime consegne dalla prossima estate.



Honda e è la prima vettura introdotta da Honda nel mercato europeo ad essere alimentata esclusivamente con motore elettrico. Rappresenta un ulteriore step della casa giapponese verso l'obiettivo di commercializzare in Europa solo vetture con tecnologia elettrificata entro il 2025. ''Siamo lieti di poter confermare i prezzi diHondae. Fin dal lancio del prototipo in Europa abbiamo vissuto grandi emozioni, raggiungendo oltre 40.000 manifestazioni di interesse. Questo modello esprime il massimo impegno profuso da Honda per lo sviluppo della tecnologia elettrificata'' ha precisato Jean-Marc Streng, General Manager della Divisione Auto di Honda Motor Europe.