Salone di Francoforte 2019, Skoda Kamiq diventa subito Monte Carlo

A pochi giorni dall'arrivo sulle strade europee (per la fase dei test dedicati ai giornalisti) del nuovo suv compatto Kamiq, Skoda annuncia l'allargamento della gamma con l'allestimento esclusivo Monte Carlo, che - come è tradizione - arricchisce i modelli di grande serie con finiture e accessori ispirati ai successi sportivi di Skoda nei più celebre dei rally. Kamiq Monte Carlo, che debutta assieme a Scala Monte Carlo, sarà esposto al Salone di Francoforte che apre la prossima settimana. ''Nuovo Skoda Kamiq - spiega Oliver Stefani, head of Skoda Design - è un tipico suv Skoda, dalla forte personalità. I dettagli neri della versione Monte Carlo ne enfatizzano il carattere indipendente, rendendolo ancora più interessante per i Clienti più giovani. Il risultato combina in modo perfetto il design sportivo ispirato ai successi del Brand nel Motorsport e la praticità di un city suv''.



In questa versione Kamiq sfoggia elementi della carrozzeria neri che si accompagnano a interni specifici. Nel frontale sono evidenti tanto la calandra in nero lucido quanto il paraurti esclusivo con appendici aerodinamiche. Per la prima volta è in nero anche il lettering Skoda sul portellone, mentre i cerchi in lega leggera hanno un design specifico e sono da 17 pollici di serie e da 18 in opzione. Nere sono anche le calotte degli specchietti retrovisori, le barre al tetto e le minigonne che ornano le fiancate. Al posteriore è evidente il nuovo paraurti con ampio diffusore centrale. Le dotazioni di serie includono i vetri posteriori oscurati e il tetto panoramico in cristallo. Gli interni di Skoda Kamiq Monte Carlo accolgono conducente e passeggero anteriore su sedili sportivi regolabili con appoggiatesta integrato e rivestimenti specifici Monte Carlo. Il volante sportivo multifunzionale è in pelle perforata con cuciture rosse che richiamano quelle del cambio e della leva del freno a mano. Anche le luci ambiente LED sono rosse e illuminano la consolle centrale, le tasche delle portiere, le maniglie e il vano piedi. Kamiq Monte Carlo offre inoltre luci di lettura LED. Gli elementi decorativi della plancia e il quadro strumenti hanno design specifico, le bocchette di aerazione hanno profili cromati e la pedaliera sportiva è in metallo. Gli speciali tappetini, il lettering Kamiq nel sottoporta e il cielo dell'abitacolo nero completano gli interni.



L'arrivo nelle concessionarie italiane di questa versione è previsto all'inizio del 2020.