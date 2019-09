Haval, debutta H2: il modello di segmento C anche con Gpl

E' iniziata in luglio e riprenderà a partire da questo mese, l'attività di lancio della nuova Haval H2 presso i concessionari italiani. Il secondo lotto di vetture è arrivato durante il mese di agosto, in modo da poter coprire tutta la rete entro la fine di settembre.

L'attività è iniziata in anteprima nazionale lo scorso 8 luglio, a un mese dalla presentazione del brand Haval in Italia, e ha consentito ai dealer di Torino e Moncalieri, Montegrotto Terme (PD), Portogruaro (VE) e Vicenza di mostrare l'auto dal vivo a oltre 300 prospect. Inoltre Haval H2 è stata sponsor della Golf Artevent Cup by Haval, gara Stableford Individuale di Categoria 3, nella location del Golf Club Arzaga. L'evento, aperto a tutti, anche a chi non gioca a golf, ha permesso - in collaborazione con la concessionaria Isocar di San Zeno Naviglio (BS) - di provare la vettura su stradanella magnificacornice del Lago di Garda.

Il brand automobilistico Haval, marchio del gruppo Great Wall, ha annunciato il suo ingresso sul mercato italiano lo scorso giugno e presentato il modello H2, un suv di segmento C con una dotazione di eccellenza e un rapporto qualità/prezzo imbattibile,che si posiziona nella fascia dei crossover o suv compatti che nel nostro paese rappresenta circa il 30% del mercato.

In Italia i modelli Haval e Great Wall sono importati e distribuiti da Eurasia Motor Company S.r.l., con a capo l'amministratore delegato Federico Daffi.

Attualmente Haval ha 8 centri di ricerca e sviluppo sparsi nel mondo, che si occupano anche di guida autonoma e di propulsione a energie alternative, ma allo stesso tempo sta realizzando un nuovo incubatore e centro ricerche in Silicon Valley, dove investirà 4 miliardi di euro per sviluppare tecnologie per la propulsione ibrida e a idrogeno.

Le linee del modello H2, definite direttamente dal centro stile della casa madre, riprendono uno schema classico nel segmento C, facendo in modo che il design favorisca un'abitabilità eccezionale e assicuri la comodità a cinque persone a bordo. Un accesso comodo e una guida confortevole sono le basi di partenza per rendere piacevole un'automobile. Il layout interno accogliente e alla moda, la ricca dotazione tecnologica molto avanzata, la progettazione operativa dei comandi pratica e intuitiva, permettono di vivere l'auto e sfruttare lo spazio a bordo nel migliore dei modi. Grazie a una gamma colori ampia, che include anche abbinamenti bicolor, il cliente può dare sfogo alla fantasia. Il motore della H2 importata in Italia e il 1.497 cc turbo a benzina, a 16 valvole, da 140 CV a 5.600 giri/minuto, con coppia di 196 Nm a 4.500 g/m. Rispetta la normativa Euro 6D-Temp. E' disponibile anche l'alimentazione a Gpl. Il cambio è manuale a sei marce. La trazione è anteriore. Haval offre una garanzia di 3 anni o 100.000 km sui nuovi modelli acquistati presso la rete ufficiale.