Skoda Kamiq, il city suv su misura per tanti utenti diversi

Prova in anteprima di Kamiq, terzo suv della gamma Skoda, nella zona delle 3 frontiere, cioè quella fra Basilea e Strasburgo dove si intrecciano i confini di Francia, Svizzera e Germania.



Una scelta non casuale, perché la missione di questo nuovo modello di segmento B è proprio quella di soddisfare esigenze anche diverse, tutte convergenti però verso il mondo dei suv.

Guarda le fotoSkoda Kamiq

L'offerta della Casa boema del Gruppo Volkswagen in questo importante settore del mercato, già composta da Kodiaq e Karoq, si amplia ora verso il basso con un modello che viene definito di segmento B ma che per ampiezza dell'interno, per capacità del vano bagagli e per livello di confort 'strizza l'occhio' al segmento C, ponendosi come interessante scelta ponte fra il mondo di chi (soprattutto per questioni di budget) guarda ai suv compatti e quello di coloro che vogliono disporre di un veicolo funzionale e comodo, senza per questo rinunciare ad equipaggiamenti e prerogative propri del segmento C. Quando arriverà nelle concessionarie in novembre, a un prezzo di lancio che dovrebbe partire da circa 18.000 euro, Kamiq avrà modo di stupire - come ci è accaduto in questo primo contatto - per caratteristiche e soluzioni che è raro trovare anche in modelli che costano il doppio. E' il caso della presenza di serie del radar che gestisce il Front Assistant con riconoscimento pedoni e l'Adaptive Cruise Control fino a 210 km/h, del Lane Assistant che assicura attivamente il mantenimento della corsia, del Driver Activity Assistant che riconosce la stanchezza del conducente, oltre che della chiamata automatica di emergenza, dell'ABS e dell'ESC. Ma ci si compiace anche della presenza di serie dell'infotainment di terza generazione, con eSIM nativa che non obbliga a utilizzare il proprio cellulare per la connettività e con Smartlink+ (anche wireless) per la connessione dello smartphone all'impianto. Senza dimenticare il lungo elenco delle 'furbate' (alla Skoda il tutto è racchiuso nel termine Simply Clever) tipiche di questo brand, di serie o a richiesta a seconda degli allestimenti. Si va dal sistema di protezione per il bordo delle portiere ad estrazione automatica (optional) al portellone a comando elettrico con funzione Tip-To-Close. A partire dalla versione Ambition, nel bagagliaio è presente una torcia a Led estraibile.



Altre soluzioni Simply Clever sono l'imbuto integrato nel tappo del serbatoio del lavacristalli, il raschietto del ghiaccio alloggiato nello sportello per il rifornimento e l'ombrello inserito in un vano nella porta lato guida, come nelle Rolls-Royce.



Costruito sulla piattaforma Vw MQB0, la stessa di Polo e Ibiza, Kamiq beneficia però di specifici adattamenti della struttura, per renderlo spazioso pur restando entro 4 metri e 24 di lunghezza. Spiccano la comodità con cui si viaggia seduti nel divanetto posteriore e la funzionalità del bagagliaio la cui capacità varia tra 400 e 1.395 litri. Delle numerose motorizzazioni previste al lancio (benzina 1.0 TSI 95 Cv, 1.0 TSI 115 Cv e 1.5 TSI 150 Cv; oltre all'ottimo bifuel benzina-metano 1.0 G-TEC 90 Cv e al diesel 1.6 TDI 115 Cv) abbiamo scelto per il test le due versioni 'agli estremi', cioè la 1.0 TSI 95 Cv a benzina e la turbodiesel 1.6 TDI da 115 Cv, quest'ultima accoppiata alla trasmissione DSG doppia frizione a 7 rapporti. Due scelte che sono legate, quando si parla di diverse tipologie di utenza, a mondi differenti: chi usa il suv soprattutto in città e con spostamenti su lunghe distanze limitati al tempo libero e chi, invece, 'divora' i chilometri per lavoro e poi vuole godere dei vantaggio di un modello spazioso e confortevole anche nei week end e nelle vacanze. In entrambi i casi Kamiq si è rivelato una valida alternativa ad altri modelli di questo segmento, e perfino a quelle wagon di segmento superiore, a cui spesso ci si rivolge per muoversi con la famiglia e senza lo stress del carico dei bagagli e delle attrezzature sportive. Su strada, eccezion fatta per una certa rumorosità del 3 cilindri 1.0 a finestrini aperti, si apprezzano il confort e la 'dolcezza' con cui si macinano i chilometri, con la possibilità (se è stata scelta questa opzione) di aggiungere alle qualità dell'assetto 'alto' e degli ammortizzatori specifici di Kamiq, anche lo Sport Chassis Control che permette di regolare la risposta della vettura su un comportamento ancora più dinamico.