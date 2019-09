Salone di Francoforte, debutto in anteprima per Honda 'e'

In attesa di vederla dal vivo a Francoforte, Honda ha svelato le prime immagini ufficiali della versione di serie della nuova city car elettrica, Honda e. L'auto, che rappresenta il passo della casa verso l'obiettivo di commercializzare in Europa solo vetture con tecnologia elettrificata entro il 2025, è pronta per il debutto ufficiale al prossimo Salone tedesco, dove affiancherà il resto della gamma ibrida e sportiva esposta da Honda.



Sviluppata con l'attenzione rivolta alla pulizia del design ed alla praticità, la Honda e rappresenta una chiara espressione del moderno stile di vita urbano.



Le linee essenziali sono esaltate dal sistema di retrovisori laterali digitali che, sostituendo i tradizionali specchietti laterali, utilizza videocamere compatte per proiettare immagini "live" sui due schermi posti ai lati dell'abitacolo. Tale tecnologia, una novità assoluta nel segmento delle auto compatte, offre importanti vantaggi in termini di stile, sicurezza, aerodinamica e qualità.



La Honda e si contraddistingue per linee morbide e pulite, impreziosite dalle maniglie a scomparsa delle portiere.



All'interno la plancia digitale a tutta ampiezza, composta dai cinque display HD del sistema di Infotainment connesso di nuova generazione, si integra alla perfezione nell'abitacolo moderno e confortevole, rifinito con materiali sofisticati e morbidi al tatto.



L'elemento centrale della plancia a tutta ampiezza è il doppio schermo touch LCD da 12.3" da cui accedere al sistema di Infotainment. Honda e è dotata di un motore elettrico - disponibile nella versione da 100 kW (136 CV) oppure in quella da 113 kW (154 CV) - e sviluppa una straordinaria coppia di 315 Nm. La batteria da 35.5 kWh, tra le più compatte della sua categoria, permette un'autonomia fino a 220 km con una singola ricarica. La funzione di ricarica veloce permette di raggiungere fino all'80% della capacità in soli 30 minuti. Su strada, la potente trazione posteriore regala una guida sportiva e divertente, garantendo una scattante accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 8 secondi.



I servizi connessi e le App accessibili dalla plancia digitale touch possono essere attivati anche con i comandi vocali grazie all'Assistente Personale Honda, un sistema di intelligenza artificiale (AI) di ultima generazione che sfrutta capacità esclusive di comprensione del contesto per creare conversazioni naturali e fornire accesso a una serie di servizi online e che si attiva pronunciando "OK Honda" seguito dalla domanda o dal comando richiesti. L'apprendimento automatico permette alla tecnologia di sviluppare, nel tempo, una migliore comprensione della voce delle persone e fornire risposte sempre più accurate.



Anche a distanza, i clienti della Honda e possono godere della massima tranquillità offerta dalla connessione remota con l'auto attraverso la App per smartphone MyHonda+. La Honda e può essere aperta anche utilizzando una chiave digitale, che consente di bloccare e sbloccare l'auto utilizzando solo l'applicazione per smartphone. I clienti potranno effettuare online un pre-ordine in Germania, Francia, Norvegia e nel Regno Unito oppure, negli altri mercati europei, registrare il proprio interesse sul sito Honda.